В Петербурге 26 октября может быть зафиксирован рекордный погодный максимум, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.
В субботу Петербург может установить новый погодный рекорд
В эту субботу температура воздуха составит +10…+12 градусов, по области - +8…+13 градусов. По словам синоптика, город попадет под влияние циклона и его атмосферных фронтов, что приведет к облачной погоде. Кроме того, ожидаются небольшие дожди, а ближе к вечеру местами – сильные.
Михаил Леус отметил, что максимальная температура воздуха в 2004 году составила +12.0 градусов по Цельсию, а максимальное количество осадков в 1999 году – 15 миллиметров. Сегодня Петербург может установить новый рекорд. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм ртутного столба – это существенно ниже нормы.
Напомним, Петербургу не хватило одного градуса до исторического максимума. «Очень теплая для середины октября суббота уходит в историю. В российских столицах обошлось без рекордов, но, что интересно, и в Москве, и в Питере до исторических максимумов не хватило 1,2 °С», – рассказал Михаил Леус.
Ранее синоптики Гидрометцентра России пообещали теплый ноябрь большинству регионов страны. Как минимум на 1 градус выше нормы будет и в Петербурге — холоднее привычного станет только в Краснодарском крае, южной части Крыма, Иркутской области и Забайкалье. А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что зима с каждым годом становится все короче, а летний период, соответственно, увеличивается. По его словам, климат меняется так, что промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям, уменьшается.
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