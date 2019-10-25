На выходных в Петербурге обоснуются дожди и предштормовой ветер

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 26 октября, в Петербурге облачная с прояснениями погода. Порывы ветра будут достигать 8-13 метров в секунду, местами — до 15-20. Небольшой дождь начнет накрапывать в ночное время, днем переходя в постоянный. При этом будет тепло — ночью от 7 до 9 градусов выше нуля, днем от 10 до 12 со знаком «плюс».

В воскресенье, 27 октября, в городе облачно, субботние дожди не прекратятся. В начале ночи северо-западный вечер перейдет в наступление — порывы ожидаются до сильного. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем — от 7 до 9 выше нуля. Обещанное похолодание наступит в начале рабочей недели. В понедельник в Петербурге мокрый снег с дождем, от 0 до +2 ночью, от +2 до +4 — днем.

Напомним , ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, когда (теперь точно!) в город придут холода. Утепляться нужно уже в начале следующей недели — тогда наступит «полностью зимняя погода». Не унываем и помним, что синоптики Гидрометцентра России пообещали теплый ноябрь большинству регионов страны. Как минимум на 1 градус выше нормы будет и в Петербурге.