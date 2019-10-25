В правительстве поручили избегать строительства жилья без социальной инфраструктуры на окраинах Петербурга

«Там практически второй Петербург строится, а социальной инфраструктуры очень мало. Это давление на Питер и в целом на ситуацию. Нам нужно будет, конечно, градостроительный план этого макрорегиона посмотреть, скорректировать и с учетом этого поставить все цифры и подписать все соглашения», — сказал вице-премьер в ходе совещания по вопросам реализации национальных проектов в Петербурге.

В настоящий момент властям Петербурга поручено синхронизировать проекты строительства жилья в городе и окрестностях с планами создания социальной инфраструктуры. «Надо посмотреть, как нам сформировать до 2024 года объем жилья, который должен строиться в Петербурге. Естественно, оно должно строиться в комфортной среде. Мы должны избежать строительства жилья, где сегодня отсутствует социальная инфраструктура, нет школ», — добавит Мутко.