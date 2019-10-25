Вице-премьер России Виталий Мутко поручил властям Петербурга избегать строительства жилья на окраинах города без необходимой для этого социальной инфраструктуры. По его мнению, появление новых жилых районов без сопутствующих объектов — «это давление на Питер и в целом на ситуацию».
В правительстве поручили избегать строительства жилья без социальной инфраструктуры на окраинах Петербурга
«Там практически второй Петербург строится, а социальной инфраструктуры очень мало. Это давление на Питер и в целом на ситуацию. Нам нужно будет, конечно, градостроительный план этого макрорегиона посмотреть, скорректировать и с учетом этого поставить все цифры и подписать все соглашения», — сказал вице-премьер в ходе совещания по вопросам реализации национальных проектов в Петербурге.
В настоящий момент властям Петербурга поручено синхронизировать проекты строительства жилья в городе и окрестностях с планами создания социальной инфраструктуры. «Надо посмотреть, как нам сформировать до 2024 года объем жилья, который должен строиться в Петербурге. Естественно, оно должно строиться в комфортной среде. Мы должны избежать строительства жилья, где сегодня отсутствует социальная инфраструктура, нет школ», — добавит Мутко.
В ходе собрания губернатор Петербурга Александр Беглов отметил существование «дисбаланса между жилой и социальной застройкой». По итогам 2018 года город стал третьим в России по объемам жилищного строительства, при этом на сегодняшний день не хватает порядка 36 тысяч мест в детских садах, 27 тысяч — в школах, 10 тысяч — посещений в смену в поликлиниках.
«В этом году мы сделали рывок, федеральный центр нам помог, мы вводим 44 детских садика, 11 школ и семь медицинских учреждений, 16 офисов врачей общей практики. Дальше нужно заниматься, поскольку опережение строительства идет быстрыми темпами, разрешения на строительство получены до 2025 года на 25,5 миллионов квадратных метров жилья, и нам, чтобы норматив предусмотреть на этот объем жилья, надо в бюджете заложить порядка 309 миллиардов рублей. Это только на социальную инфраструктуру и практически столько же на инженерную», — отметил Беглов.
Напомним, в конце сентября на Канонерском острове, прямо под ЗСД, который проходит на высоте в 50 метров, открылся детский сад. Он был построен еще в 2017 году как «социальное обременение» подрядчика ЗСД, однако первых детей смог принять только этой осенью. Несмотря на отсутствие нареканий, объект не вводился в эксплуатацию два года, так как шум на прогулочных площадках превышал допустимые нормы.
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