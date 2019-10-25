Во дворе больницы Марии Магдалины на Васильевском острове установили памятник Милосердной сестре

История больницы началась осенью 1794 года, когда на берегу Малой Невы по проекту архитектора Луиджи Руска был построен особняк — его хозяином стал Иван Кусов. А 1828 году особняк был продан его сыновьями попечительскому совету императрицы Марии Федоровны для учреждения в нем больницы для жителей Васильевского острова и Петроградской стороны.

Открытие больницы состоялось в 1829 году — в день первой годовщины смерти Марии Федоровны. Незадолго до этого на ее территории была оборудована небольшая церковь, освященная во имя Марии Магдалины. Имя святой было присвоено и лечебнице.

В течение многих лет больница была базой Медико-хирургической Академии (сейчас Военно-медицинская академия имени Кирова), где консультировали больных и вели занятия профессора Николай Пирогов, Николай Гундобин и Николай Кетчер, а консультантом-хирургом был лейб-медик Николай Арендт, лечивший раненого в дуэли Александра Пушкина. В 2012 году при больнице было создано Сестричество имени Марии Федоровны — сестры посещают больных детей, помогают в уборке палат и уходе за младенцами, подглядывают за детьми в отсутствие родителей и ведут миссионерскую деятельность.