Участники проекта Plants for Friends высадят липы в проезде между Греческим проспектом и улицей Некрасова

«Исторически в этих местах росли липы, а сейчас вместо них зияют дыры. С лета, путем долгих хождений по инстанциям, писем и разговоров, посадку наконец согласовали. И в эти выходные деревья будут посажены. Сложно описать словами предвкушение и переживания, связанные с этим процессом. Сможем ли мы удалить старые корни? Удастся ли выкопать своими силами подходящие ямы? Приживутся ли небольшие липки на новом месте в городе? Смогут ли соседи регулярно поливать и ухаживать первое время? Мы очень надеемся, что все получится!» — говорит Катя Фалдина, участница проекта «Зеленый Петербург».

К участию приглашаются все желающие помочь петербуржцы. В субботу, 26 октября, организаторам акции нужна помощь мужчин для выкапывания ям. В 12:00 воскресенья, 27 октября, активисты начнут высаживать деревья — поучаствовать могут все желающие. Для того, чтобы поучаствовать в акции, можно записаться в комментариях или прийти на место встречи у ресторана Animals на Некрасова, 60 в 12:00.