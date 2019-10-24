Создательница краеведческого блога «Канал Грибоедовой» Дарья Грибоедова специально для «Собака.ru» выбрала не просто интересные места Петербурга, а краеведческие памятники, которые напоминают об утраченных объектах. Особая форма улицы, детали на фасадах домов, насыпи и другие элементы рельефа – все это часто содержит в себе городские тайны, которые Дарья может раскрыть.
Река смерти и сад-свалка: 10 самых необычных достопримечательностей Петербурга
Уничтоженное панно с изображением Сталина
В торце подземного зала станции «Нарвская» неспроста такая унылая стена с двумя дверями и кондиционерами. (Хотя, казалось бы, как такое безобразие может быть на одной из самых красивых станций города?) За стеной – два служебных помещения, образованных путем застройки зала. Там было мозаичное панно с изображением Сталина, но его убрали в 1961 году после «развенчания культа личности».
Река смерти
Когда-то по Большой Охте протекала река под названием Чернавка, она брала начало где-то возле улицы Стасовой, а называлась по темной воде. На берегах Чернавки расположилось Большеохтинское кладбище, которое добавило новый смысл названию. Планировка кладбищенских дорожек повторяла изгибы речки. Исчезала она в два этапа: в конце XIX века засыпали начальный участок до Большой Пороховской улицы, а остальное – в 1960-х. Остался небольшой фрагмент на территории кладбища, но примерно в 2014 году его постигла та же участь: его заключили в трубу, а всю пойму отдали под могилы.
Непоявившийся виадук
Рядом с Кушелевским путепроводом на склоне оврага, где внизу проходит железная дорога, стоят две железобетонные конструкции, они датируются 1913 годом. Тогда здесь планировалось построить путепровод, по которому бы прошел ныне несуществующий Политехнический проспект. Правда, в отчете говорилось, что опоры построены из некачественного бетона, поэтому виадук так и не открылся. Всего таких путепроводов планировалось три: еще один в створе нынешнего Пискаревского проспекта (он существовал), другой – в створе Кондратьевского (его не успели построить).
Русло засыпанного Лиговского канала
Казалось бы, Лиговский канал, давший название Лиговскому проспекту, был полностью засыпан и сегодня о нем ничто не напоминает. Но нет: под Митрофаньевским путепроводом можно увидеть сохраненное русло, оно «ныряет» под железную дорогу. Сейчас по нему проложена автомобильная дорога к гаражам. Еще один мост через канал лет десять назад можно было встретить рядом, в конце Ташкентской улицы. Но его засыпали строительным мусором вместе с насыпью Варшавской железной дороги.
Вокзал-церковь
В Сестрорецке есть необычный вокзал станции Тарховка – это бывшая церковь, стоявшая прежде в Лисьем Носу. Храм середины XIX века, посвященный Александру Невскому, был перенесен в Тарховку в 1930-х. Ну, как перенесен? Его разобрали, перевезли бревна, а затем собрали из них здание с изменением облика. Теперь, к сожалению, уникальный вокзал-церковь никому не нужен и заброшен.
Сад на месте свалки
Возле Ледового дворца есть не сказать чтобы благоустроенная зеленая зона – Яблоновский сад. Но людей там всегда много. У сада холмистый рельеф. Еще бы: ведь это бывшая свалка. Мусор сюда, на край деревни Яблоновки, свозили с конца XIX века, а озеленение прошло в 1980-х.
Старые пролеты Благовещенского моста
Ездила ради интаграма я и в Тверь – не специально, конечно, но по пути заглянула. Там есть Новый Волжский мост через Волгу. Какое отношение он имеет к Петербургу? Самое прямое: мост был построен в 1956 году с использованием старых чугунных пролетов нашего Благовещенского моста (он же мост Лейтенанта Шмидта). Они были изготовлены в середине XIX века на заводе Берда. В Ленинграде же тогда мост получил более утилитарный облик, прежний вид удалось вернуть только при реконструкции 2007 года.
Подворье монастыря со счищенным декором
Здание на углу Боровой и Разъезжей улиц кажется дворовым флигелем: оно не имеет никакого архитектурного оформления, просто голые желтые стены. А ведь изначально это было подворье Александро-Свирского монастыря с обильным декором и главками. Датируется оно второй половиной XIX века, а руку к нему приложил известный церковный архитектор Николай Никонов. Главки с него сбили еще в 1930-х, а богатое убранство фасадов сохранялось даже после войны. Счистили декор, попутно надстроив здание третьим этажом, в 1960-х. Теперь тут туберкулезный диспансер.
Исчезнувшая дорога
В предвоенное время на подступах к Ленинграду сохранялась автодорога, которая соединяла Петергофское шоссе с Дальней Рогаткой и Пулковой горой. Она постепенно исчезала: основную ее часть отдали под аэропорт Пулково, второй по протяженности участок застроили жилыми кварталами Ульянки. Но упоминания можно встретить и сегодня: например, в Полежаевским парке по ее трассе проходит аллея. Южный угол парка «Александрино» срезан точно по линии утраченной дороги, в полях между КАД и садоводствами сохраняется насыпь, ну и у самой Пулковой горы есть грунтовка.
Императорская ветка железной дороги
В Пушкине можно встретить старинные устои железной дороги – Императорской ветки. Она была построена в 1902 году и шла от Царскосельского (Витебского) вокзала к Царскому павильону на Академическом проспекте по насыпи. В нескольких местах ей пришлось преодолевать рельеф. Каменные устои сохранились на обоих берегах реки Кузьминки возле Кузьминского кладбища, в Буферном парке возле Детскосельского бульвара, в конце Песочной улицы.
Текст и фото: Дарья Грибоедова, @kanalgriboedovoy
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