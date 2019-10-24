Река смерти и сад-свалка: 10 самых необычных достопримечательностей Петербурга

Русло засыпанного Лиговского канала

Казалось бы, Лиговский канал, давший название Лиговскому проспекту, был полностью засыпан и сегодня о нем ничто не напоминает. Но нет: под Митрофаньевским путепроводом можно увидеть сохраненное русло, оно «ныряет» под железную дорогу. Сейчас по нему проложена автомобильная дорога к гаражам. Еще один мост через канал лет десять назад можно было встретить рядом, в конце Ташкентской улицы. Но его засыпали строительным мусором вместе с насыпью Варшавской железной дороги.