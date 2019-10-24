Ребенок «на поводке» прокатился за матерью-велосипедисткой на самокате по Петербургу и упал

Сегодня днем в сообществе «ДТП и ЧП» появилась видеозапись необычного «активного отдыха» женщины и ее ребенка в Петербурге. Мальчик был привязан к велосипеду с помощью троса, а сам следовал за матерью на самокате. Не справившись с бордюром при выезде на автодорожку без снижения скорости, он упал — однако мать не поспешила его отвязывать и потащила на тротуар.
Как рассказал автор поста, инцидент произошел возле дома №21 по проспекту Металлистов — ролик он нашел в Сети, а о том, кто его снял, ничего не знает. На опубликованном видео, снятом авторегистратором, виден процесс падения ребенка — он опирается на одно колено, другое потирает руками и хныкает. После падения мать не спешит отвязывать сына и тащит его обратно — на пешеходный тротуар. По инерции ребенок делает шаг на корточках, так как трос тянет его за собой.
«Разве можно такие вещи делать в темноте? Я и собаку аккуратнее через дорогу перевожу, чем она ребенка», «Она уронила ребенка, когда скатывалась с поребрика, она не обратила внимания на его травму, подхватила самокат ребенка и дальше потащила травмированного ребенка за собой на веревке, вообще не обращая на него внимания», — пишут петербуржцы в комментариях под видео. Другие, в свою очередь, вспоминают моменты из детства. «Мы ватрушки к машине привязывали и радостные катались… Небезопасно, зато весело», — говорят они.
Другое мнение, высказанное под постом — что мальчик сам попросил привязать себя. «Мы в детстве и санки зимой к велосипеду привязывали и на роликах за велосипед держались. Ребенок, я уверен был сам не против и даже маме предложил это лично. Ну упал, ну бывает. Это детство — оно такое должно быть», — говорят горожане. «Ребенок маленький, а у взрослой мадам мозги должны быть, чтобы думать о возможных последствиях. На веревке через дорогу, это ж гениально, это ж самое место для игр», — добавляют они.
«Если бы было известно имя или адрес виновника жестокого обращения, то сотрудники вышли бы на адрес, побеседовали с семьей, соседями, узнали бы, что про эту семью думают в школе, садике, поликлинике. Потом стали бы принимать меры. А какой толк с этого видео? Знаете, по-настоящему неравнодушный человек будет озабочен не лайками, а судьбой ребенка. Он остановился бы и принял меры: полицию бы вызвал или хотя бы внушение матери сделал», — сказали «Петербургскому дневнику» в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Санкт-Петербурга, выразив надежду, что горожане смогут опознать мать ребенка по видео. После этого можно будет говорить о наказании.
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