Ребенок «на поводке» прокатился за матерью-велосипедисткой на самокате по Петербургу и упал

Как рассказал автор поста, инцидент произошел возле дома №21 по проспекту Металлистов — ролик он нашел в Сети, а о том, кто его снял, ничего не знает. На опубликованном видео, снятом авторегистратором, виден процесс падения ребенка — он опирается на одно колено, другое потирает руками и хныкает. После падения мать не спешит отвязывать сына и тащит его обратно — на пешеходный тротуар. По инерции ребенок делает шаг на корточках, так как трос тянет его за собой.

«Разве можно такие вещи делать в темноте? Я и собаку аккуратнее через дорогу перевожу, чем она ребенка», «Она уронила ребенка, когда скатывалась с поребрика, она не обратила внимания на его травму, подхватила самокат ребенка и дальше потащила травмированного ребенка за собой на веревке, вообще не обращая на него внимания», — пишут петербуржцы в комментариях под видео. Другие, в свою очередь, вспоминают моменты из детства. «Мы ватрушки к машине привязывали и радостные катались… Небезопасно, зато весело», — говорят они.

Другое мнение, высказанное под постом — что мальчик сам попросил привязать себя. «Мы в детстве и санки зимой к велосипеду привязывали и на роликах за велосипед держались. Ребенок, я уверен был сам не против и даже маме предложил это лично. Ну упал, ну бывает. Это детство — оно такое должно быть», — говорят горожане. «Ребенок маленький, а у взрослой мадам мозги должны быть, чтобы думать о возможных последствиях. На веревке через дорогу, это ж гениально, это ж самое место для игр», — добавляют они.