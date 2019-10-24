Исследование Зотовой было обнаружено сотрудниками РБК Петербург в Научной электронной библиотеке. В статье историк анализирует сведения из архивных фондов, касающихся финансового обеспечения эвакуации детей из Ленинграда накануне блокады. Согласно обнародованным документам, практически все расходы по эвакуации и дальнейшему пребыванию вывезенных из города детей брали на себя их родители.

19 июля 1941 года было подписано решение Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся «О порядке взимания платы с родителей за детей, вывезенных из Ленинграда». Согласно нему, родители платили за пребывание в эвакуации детей в детсадах, яслях, интернатах. Сумма платы рассчитывалась следующим образом — при среднем доходе одного члена семьи до 50 рублей в месяц плата за ребенка составляла 25 рублей, от 171 до 180 рублей — 127 рублей в месяц, от 281 рубля и выше — 210. В «исключительных случаях» Исполкомы Райсоветов понижали плату до 50%, а семей, находящихся «в особо тяжелых материальных условиях» и вовсе от нее освобождали.

В качестве доказательства взимания платы с родителей Зотова приводит объяснительную записку к проекту бюджета на 1 квартал 1942 года по Ленинграду под грифом «совершенно секретно». В ней зафиксирована сумма платы в 11 345 рублей. Также запись о сумме, взысканной с родителей, значится в «Перечне разногласий с Наркомфином РСФСР по бюджету Ленинграда за первый квартал 1942 года» — согласно нему, за 4 квартал 1941 года с родителей было взыскано 1 миллион 800 тысяч рублей.