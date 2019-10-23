Концерты U.N.K.L.E. и Луны, сиквел фильма про Zомбилэнд с Эммой Стоун и Джесси Айзенбергом, а также фотофестиваль с перфомансами и спектаклями в «Севкабель Порту» — как провести выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 24 по 27 октября
22-14 октября-ноября
Галерея «Люда»
Галерея «Люда» художника Петра Белого переживает третье перерождение за 10 лет. Теперь – в индустриальном помещении неподалеку от Александро-Невской лавры. Среди участников первой выставки – молодые художницы Анастасия Колесник, оформлявшая рейв Gamma, и Анна Мартыненко, принимавшая участие в создании art&science музея в Колтушах. Попасть в галерею можно с 16:00 до 20:00, выходные дни — воскресенье и понедельник.
23-27 октября
«Родина»
С 23 по 27 октября в киноцентре «Родина» – уже в 16-ый раз – проходит Фестиваль немецкого кино. В этом году зрителям покажут байопик поэта и музыканта Герхарда Гундерманна, костюмированную драму Йоахима Ланга с Ларсом Айдингером и Ханной Херцшпрунг «Мэкки-Нож: трехгрошовый фильм Бертольта Брехта» и оммаж великой хореографу и танцовщице Пине Бауш от Вима Вендерса – «Пина. Танец страсти». Подробная программа здесь.
23-4 октября-ноября
«Севкабель Порт»
Фестиваль о фотографии, который не ограничивается портфолио-ревю и лекциями. В программе – перформанс от участников TO STAGE на Второй сцене БДТ и спектакль по мотивам дневников эмигрантов. Но самое интересное — масштабная выставка «Коллективность. Ось мира», где фотографии советских людей рядом с их первыми телевизорами соседствуют с документацией поездки китайской тур-группы в пригороды Петербурга. Подробнее здесь.
с 24 октября
Получившая приз на Каннском кинофестивале за лучший сценарий и квир-«Пальмовую ветвь» драма о взаимных чувствах двух девушек, живущих в патриархальном обществе в 1770 году.
с 24 октября
Вслед за «Матрицей», «Бойцовским клубом» и даже «Калиной красной» – еще один ре-релиз культового фильма. Знаменитую экранизацию повести Стивена Кинга с Тимом Роббинсом и Морганом Фриманом вновь покажут на большом экране: 25 лет спустя.
с 24 октября
Сиквел комедии «Добро пожаловать в Zомбилэнд» с Джесси Айзенбергом, Вуди Харрельсоном, Эммой Стоун и Зои Дойч. Охотникам на живых мертвецов теперь предстоит сразиться с новыми видами зомби.
с 24 октября
Новую картину Юрий Быков, автор любимого народом «Дурака», выпустил сразу после недавнего «Завода». Здесь есть все, за что его и ценят (и что выглядит порой карикатурно): немногословные мужчины, романтическое благородство, пессимизм и безысходность. В главных ролях — сам Юрий и Владислав Абашин из все того же «Завода».
с 24 октября
Драма Клима Шипенко с самым востребованным актером поколения Александром Петровым по роману Дмитрия Глуховского. Главный герой (как раз Петров) отсидел 7 лет в колонии по ложному обвинению в распространении наркотиков и начинает мстить полицейскому (Иван Янковский), который их подбросил.
с 24 октября
Инди-драма про Зака – молодого человека, который мечтает стать рестлером. Его играет Зак Готтзаген, актер с синдромом Дауна. В картине также собрался отличный каст – от Дакоты Джонсон до Шайа ЛаБафа.
с 24 октября
Мелодрама о любовном треугольнике и столкновении культур от феноменальной девушки Ян Гэ. Она приехала из Китая, выучила русский язык, окончила мастерскую Сергея Соловьева во ВГИКе, участвовала в шоу «Голос», появилась в паре десятков эпизодических ролей, играет на сцене «Гоголь-Центра». А еще она сняла дебютный фильм «Ню». «Троица» — уже вторая ее работа.
с 24 октября
Документальную картину Степана Поливанова о том, как полицейские рейды в ночных клубах Тбилиси спровоцировали мощную акцию протеста — двухдневный рейв перед зданием парламента – недавно показывали на Beat Film Festival. После успеха фильма на киносмотре его решили выпустить в прокат.
24-2 октября-февраля
февраля, Музей Печати
Ар нуво, иллюстрации к детским сказкам и графический минимализм — оформители кондитерской упаковки в дореволюционном Петербурге и советском Ленинграде знали толк в красоте. Коробки конфет с «Русланом и Людмилой» в стиле Билибина и обертки шоколада с кудрявыми девами покажут в Музее Печати – по соседству с типографскими станками начала 20 века.
24-27 октября
Анненкирх
В октябре церковь Святой Анны отмечает свое 240-летие. В честь юбилея с четверга по воскресенье там пройдут праздничные мероприятия — от лекции об истории лютеранства до концерта на маримбах и вибрафонах, органной классики и джазового (да-да!) богослужения. Подробности здесь.
24-25 октября
19:00
Основная сцена БДТ
В основе спектакля немца Йетте Штекель – одноименный роман Нино Харатишвили, рассказывающий историю Грузии, СССР и всего мира через одну семью. Постановку покажут в рамках Театральной Олимпиады.
с 25-3 октября-ноября
С пятницы в Петербурге стартует 30-я Неделя финского кино. В программе – фильм Мики Каурисмяки «Мастер Чен», детская сказка «Оннели, Аннели и Усыпляющие часы» Саары Кантелл, документальная лента «Симфония природы» Марко Рехра и многие другие. Кинопоказы пройдут в кинотеатрах «Аврора» и «Ленфильм». Также обещают два спецсобытия: дискуссию о женщина в кино (26 октября) и вечеринку в клубе «Мачты» (1 ноября). Подробности здесь.
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Кадр из сериала «Толя робот»
25-27 октября
«Пальма»
С 25 по 27 октября в пространстве «Пальма» вновь пройдет ежегодный Молодежный кинорынок Cinemarket. Его программа более, чем насыщенная. Например, с мастер-классами выступят режиссер комедий «Громкая связь» и «Я худею» Алексей Нужный, автор «Текста» и «Салют-7» Клим Шипенко, сценарист сериалов «Звоните ДиКаприо!», «Гоголь», «Эпидемия. Вонгозеро» Алексей Караулов, продюсер «Толи-робота» и фильмов «Верность» и «Юморист» Сергей Корнихин и многие другие. Также организаторы обещают серию питчингов. Подробности здесь.
25 октября
18:30
ИТМО
Стэнфордский профессор Джон Иоаннидис – один из самых цитируемых ученых мира – расскажет в пятницу в ИТМО о том, почему биомедицинские исследования часто недостоверны. Вход свободный, но нужно успеть записаться.
25-26 октября
19:00
Александринский театр
Польский режиссер Ян Клят покажет в рамках Театральной Олимпиады свою версию «Короля Лира». В переосмысленном Шекспировском сюжете речь идет не об отце и неблагодарных дочерях, а о другом патриархе – Папе Римском. Спектакль был поставлен в краковском Старом Театре.
25 октября
19:30
Stroganoff Steak House
В ресторане Stroganoff Steak House в пятницу выступит певец, композитор и популярный блогер (мы все помним мем про «тяжеловато») Дмитрий Маликов. Концерт пройдет в сопровождении гастрономического ужина из четырех курсов от шеф-повара Максима Шалавина. Подробности здесь.
25 октября
20:00
«Морзе»
Британцы U.N.K.L.E. вернутся в Петербург, чтобы сыграть лайв в расширенном составе – вместе с основателем и бессменным лидером группы Джеймсом Лавелем на сцене выступит почти 10 человек. Когда музыканты снова соберутся в таком составе – неизвестно, поэтому пропускать концерт не рекомендуем.
25 октября
20:00
«Космонавт»
Группа Феликса Бондарева RSAC выступит в пятницу в «Космонавте». Недавно музыканты выпустили новый альбом «Собрание частных случаев», но и с премьеры ставшей хитом пластинки «Фелла» прошло не так много времени. Поэтому задача перед музыкантами стоит непростая: решить какие же треки исполнять на концерте.
25 октября
20:00
«А2»
Записав альбом манифестов «Пути неисповедимы», рэпер Face продолжает заигрывать с политическим дискурсом. Лозунг его пятничного концерта в «А2» звучит, как в 1990-е – «Приходи или проиграешь».
25 октября
20:00
ДК им.Ленсовета
Как и многие экс-комики КВН, худрук Comedy Club Гарик Мартиросян занялся самым модным направлением юмора – стендапом. Как ему удается шутить на новом поприще, можно узнать в эту пятницу в ДК им.Ленсовета.
25 октября
20:30
Планетарии №1
В пятницу в Планетарии №1 модель усыпальницы Нефертари (не путать с Нефертити!) покажут на огромном куполе. О проекте и самом памятнике расскажет его автор Андрей Плаксин из архитектурной студии Circus-Delight. Вход свободный, но нужно записаться.
26 октября
Karlsson Haus
Финский режиссер Элина Пюткинен уже ставила эту сказку Андерсена. Нежная и трагическая история о маленькой девочке, сражающейся с судьбой, была рассказана без слов. Выживать в мрачном взрослом мире ей помогают фантазия, настойчивость и коробка спичек, подаренные бабушкой. В той постановке использовался настоящий огонь, живая музыка и куклы, управляемые четырьмя актерами. Наша действительность вполне может внести коррективы в андерсеновский рассказ. В субботу будут два показа: в 11:30 и 14:00.
26-27 октября
12:00
Ленполиграфмаш
В эти выходные в Ленполиграфмаше пройдет очередная «Интеллигентная барахолка». Как и всегда, на маркете можно найти винтажные платья, антикварный фарфор и украшения. Все это – под настоящий музыкальный фьюжн: от Ветлицкой и Монтеверди до техно.
26 октября
14:00
Masters Bookstore в «Пассаже»
Специалист по древнерусскому искусству Глеб Ершов расскажет о главных архитектурных памятниках Великого Новгорода. Это Перынский скит, Юрьев монастырь, Детинец, Софийский собор, Ярославово дворище, Торговая сторона, церковь Спаса Преображения на Ильине улице, Знаменский собор, церковь Федора Стратилата. Лекция — часть проекта «Осень по путеводителю Masters».
26 октября
15:00
ВШЭ
Проект «Открытая библиотека» в эту субботу вновь проведет «Диалоги». На этот раз – в Высшей школы экономики на набережной канала Грибоедова, 123. Они начнутся в 15:00 с беседы журналиста Катерины Гордеевой с режиссером и актером Андреем Смирновым о его фильме «Француз», который на следующей неделе выйдет в прокат. Через час литературовед и координатор программ AdVita Елена Грачева поговорит с учредителем фонда «Нужна помощь» Митей Алешковским о благотворительности. В 17:00 по теме «Переписка, интервью и Рембрандт» подискутируют поэт и прозаик Ольга Седакова и организатор проекта «Открытая библиотека» Николай Солодников. Вход свободный.
26 октября
19:00
Василеостровский рынок
В честь открытия продуктовой части Василеостровского рынка – от лучших локальных (и не только!) фермеров и поставщиков – в субботу там пройдет совместная вечеринка с «Собака.ru». Бонус – концерт фолк-дивы Zventa Sventana!
26 октября
19:00
БКЗ «Октябрьский»
Песни Валерия Меладзе давно превратились в guilty pleasure петербургских интеллектуалов всех возрастов. Подпевать вживую трекам про «синеву-Неву», танго белого мотылька и цыганку Сэру можно в эту субботу – в консервативном БКЗ «Октябрьский».
26 октября
19:00
Hotel Indigo
Образовательный портал о русской литературе «Полка» разработал специально для отеля Indigo и клуба Anima Libre цикл из трех литературных вечеров с гастрономическим сопровождением. Первую встречу посвятили застольным ритуалам в русской культуре, вторая, 26 октября, будет выстроена вокруг романа Льва Толстого. Шеф-повар, кулинарный писатель и телеведущий Влад Пискунов расскажет об обеде Левина с Облонским.
26 октября
20:00
«А2»
Украинская инди-поп дива Луна вновь приедет в Петербург, чтобы станцевать грустный дэнс и спеть про свободную любовь. Несколько недель назад у Кристины вышел новый альбом «Транс», так что теперь мы ждем еще и треков-историй про «Сиреневый рай» и «Дельфинов».
26 октября
22:00
место действия назовут позже
В субботу на вечеринке YIN & YANG от фестиваля Odyssey с лайвом выступит хедлайнер Burning Man Ян Блумквист. В лайн-апе также сеты от Timujin, петербургского дуэта Fake Mood, владельца музыкального лейбла Shanti Moscow Radio Дмитрия IZHEVSKI Пушкарева, электронщиков Soul Of Void, Dibidabo, Dim Po и резидента Test FM Feodor Allright. Подробнее здесь.
26 октября
23:00
Blank
Из обычной петербургской квартиры и серии аудиовизуальных подкастов «Комната» группа друзей-единомышленников Roommates переберется в клуб Blank. К резидентам проекта Greenwald, Artem Lastname, Citizen Pablo, Baker на вечеринке в субботу присоединится проживающий в Берлине Privacy – автор пластинок для Lobster Theremin и Klasse Wrecks.
27 октября
18:00
«КАРО 9 Варшавский экспресс»
В воскресенье – за несколько дней до старта официального проката – в Петербурге покажут эротическую драму о любви и близости «Верность» Нигины Сайфуллаевой. После сеанса о картине ее режиссер побеседует с кинокритиком Никитой Смирновым.
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