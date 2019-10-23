Уикенд в Петербурге с 24 по 27 октября

26 октября Karlsson Haus

Спектакль «Девочка со спичками»



Финский режиссер Элина Пюткинен уже ставила эту сказку Андерсена. Нежная и трагическая история о маленькой девочке, сражающейся с судьбой, была рассказана без слов. Выживать в мрачном взрослом мире ей помогают фантазия, настойчивость и коробка спичек, подаренные бабушкой. В той постановке использовался настоящий огонь, живая музыка и куклы, управляемые четырьмя актерами. Наша действительность вполне может внести коррективы в андерсеновский рассказ. В субботу будут два показа: в 11:30 и 14:00.