Безымянный сквер, расположившийся во дворах на улице Восстания, благоустроят. С соответствующей инициативой выступил житель Центрального района — он предложил отремонтировать установленные в сквере спортивные площадки и организовать места отдыха.
Безымянный сквер на улице Восстания благоустроят. В нем обновят спортивные площадки и организуют места отдыха
Территория безымянного сквера на улице Восстания, 8а относится к Павловскому институту — объекту культурного наследия регионального значения, поэтому проект его благоустройства будет разрабатываться в рамках программы «Комфортная городская среда» под контролем Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников. В сквере обновят спортивные площадки и организуют места отдыха, воспользоваться которыми можно будет уже в начале сентября 2020 года. Полностью обновленной зеленую территорию можно будет увидеть уже в 2021 году.
Ранее благоустроенный по проекту петербурженки сквер на Мытнинской открылся после ремонта — он победил в программе «Твой бюджет» и был реализован профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также сквер на Торжковской улице открыли после капитального ремонта. Завершилось и благоустройство сквера на Эйхенской улице. В сквере Шевченко на Петроградской установили новую садовую мебель, а во Фрунзенском районе открылся новый парк «Героев-пожарных» — с площадками для спорта, скейтбординга и отдыха.
В Красногвардейском районе Петербурга благоустроили Малый Ильинский сад. Там появилось новое освещение и уличная мебель, а также сцена с небольшим навесом для проведения мероприятий. В Коломягах после капитального ремонта открылся парк усадьбы Орловых-Денисовых, петербургские дизайнеры разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер, а в Адмиралтейском районе появились уличные тренажеры с QR-кодами. Они подсказывают, как правильно делать упражнения (будущее уже здесь!).
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