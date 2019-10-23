Безымянный сквер на улице Восстания благоустроят. В нем обновят спортивные площадки и организуют места отдыха

Территория безымянного сквера на улице Восстания, 8а относится к Павловскому институту — объекту культурного наследия регионального значения, поэтому проект его благоустройства будет разрабатываться в рамках программы «Комфортная городская среда» под контролем Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников. В сквере обновят спортивные площадки и организуют места отдыха, воспользоваться которыми можно будет уже в начале сентября 2020 года. Полностью обновленной зеленую территорию можно будет увидеть уже в 2021 году.

Ранее благоустроенный по проекту петербурженки сквер на Мытнинской открылся после ремонта — он победил в программе «Твой бюджет» и был реализован профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также сквер на Торжковской улице открыли после капитального ремонта. Завершилось и благоустройство сквера на Эйхенской улице. В сквере Шевченко на Петроградской установили новую садовую мебель, а во Фрунзенском районе открылся новый парк «Героев-пожарных» — с площадками для спорта, скейтбординга и отдыха.

В Красногвардейском районе Петербурга благоустроили Малый Ильинский сад. Там появилось новое освещение и уличная мебель, а также сцена с небольшим навесом для проведения мероприятий. В Коломягах после капитального ремонта открылся парк усадьбы Орловых-Денисовых, петербургские дизайнеры разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер, а в Адмиралтейском районе появились уличные тренажеры с QR-кодами. Они подсказывают, как правильно делать упражнения (будущее уже здесь!).