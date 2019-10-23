На Невском проспекте установили дорожные ограждения — гибкие и «стилизованные под архитектуру» Петербурга

Установкой столбиков под названием «Классика» занимается фирма «Траектория». Проект полностью частный и оплачивается за счет средств компании — однако уже сейчас его поддержала Дирекция по организации дорожного движения, что, по мнению директора «Траектории» Сергея Бурлуцкого, может стать инвестицией в возможный госзаказ от властей Петербурга.

«Я пришел к мысли об установке после того, как случилась трагедия на Невском с выездом БМВ. Если бы они стояли по краю пешеходной зоны, может быть, повлияли бы на исход. Это даст больше безопасности всем участникам дорожного движения. Столбики своим видом выделят островок безопасности, а светоотражающая пленка привлечет внимание водителей», — сказал «Фонтанке» Бурлуцкий.

Одно из главных преимуществ ограничительных столбиков в их гибкости — в случае столкновения с ними водители не будут травмированы. Кроме того, дизайн «Классики» «стилизован под архитектуру» Петербурга, что позволяет им гармонично находится в городе.