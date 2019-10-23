Неподалеку от Дворцовой площади установили дорожные ограждения. Гибкие и «стилизованные под архитектуру» Петербурга столбики появились на «островке безопасности» на перекрестке Невского и Адмиралтейского проспектов.
На Невском проспекте установили дорожные ограждения — гибкие и «стилизованные под архитектуру» Петербурга
Установкой столбиков под названием «Классика» занимается фирма «Траектория». Проект полностью частный и оплачивается за счет средств компании — однако уже сейчас его поддержала Дирекция по организации дорожного движения, что, по мнению директора «Траектории» Сергея Бурлуцкого, может стать инвестицией в возможный госзаказ от властей Петербурга.
«Я пришел к мысли об установке после того, как случилась трагедия на Невском с выездом БМВ. Если бы они стояли по краю пешеходной зоны, может быть, повлияли бы на исход. Это даст больше безопасности всем участникам дорожного движения. Столбики своим видом выделят островок безопасности, а светоотражающая пленка привлечет внимание водителей», — сказал «Фонтанке» Бурлуцкий.
Одно из главных преимуществ ограничительных столбиков в их гибкости — в случае столкновения с ними водители не будут травмированы. Кроме того, дизайн «Классики» «стилизован под архитектуру» Петербурга, что позволяет им гармонично находится в городе.
Напомним, на Невском проспекте, 55, в ночь на 24 февраля, автомобиль BMW X6 вылетел на тротуар и сбил шестерых пешеходов. Виновником ДТП стал 30-летний уроженец Азербайджана, проживающий в Петербурге, безработный Мурад Касымов. Погибшие — 40-летний гражданин США Тодд Эшли Кровел и 38-летняя жительница Москвы Евгения Корнеенкова. Еще одна крупная авария произошла 18 апреля на углу Невского проспекта и набережной реки Фонтанки — после столкновения двух машин одну отбросило на проходивших мимо людей. Пострадали шесть человек, а том числе один ребенок.
Незадолго до этого, 16 апреля, в пешеходной зоне на набережной канала Грибоедова начали устанавливать железный забор. Он не простоял и суток и был демонтирован. В августе ГИБДД по Санкт-Петербургу выявиа 7 перекрестков, расположенных на Невском проспекте, на которых дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей и пешеходов случаются чаще всего. По мнению сотрудников ведомства, сократить количество аварий поможет «установка пешеходных ограждений, отвечающим требованиям безопасности дорожного движения».
«Собака.ru» обратилась к автору анимированной карты петербургских ДТП Даниле Горохову, который ранее рассказал, почему на дорогах города продолжают происходить трагедии и что нам с этим делать. Он поделился своим мнением насчет забора — такие ограждения уже плохи тем, что они давят на человека психологически и, как правило, не бывают красивыми.
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