Петербуржцы запустили петицию с требованием сохранить «маршрутки». От 271 коммерческих маршрутов, курсирующих по городу, планируют избавиться в ходе масштабной транспортной реформы 2020 года. За три недели петицию за сохранение маршруток подписали более 2 тысяч человек.
Петербуржцы запустили петицию против отмены 271 коммерческих маршрутов общественного транспорта
Авторы петиции указывают на то, что с отменой привычных «маршруток» увеличатся сроки ожидания транспорта и длительность поездки. Кроме того, «понимания у самих чиновников, как пройдет реформа, нет», также не запущены пилотные тестирования, не готовы остановки, а новые автобусы «не куплены и вряд ли даже заказаны». По мнению горожан, комфорта реформа не принесет — петербуржцы будут ездить в оставшемся наземном транспорте, как «селедки в бочке».
«Страшно представить, что будет с городом, когда в один, день без нормальной подготовки, разом отменят все маршрутки. Как люди будут добираться до метро, до работы, в вечернее время, из новых районов? Маршрутки появились не на пустом месте. На них был спрос, потому что городской транспорт было не дождаться, а дождавшись — не влезть. В маршрутках есть свои минусы — но все это можно решить, не отменяя их. Маршрутки сами «вымрут», когда перестанут быть удобными для пассажиров или экономически выгодными для перевозчиков», — говорится в тексте петиции.
Напомним, в Петербурге проходит масштабная транспортная реформа, в рамках которой уже к 2020 году почти 300 направлений перестанут существовать, 62 изменят свою трассировку, а в числе новых окажется 97 рейсов. Для функционирования обновленной маршрутной сети в городе обустроят 590 новых автобусных остановок. ГУ «Организатор перевозок» ранее представило новую маршрутную сеть общественного наземного транспорта, позже Комитет по транспорту опубликовал проект новой маршрутной сети — в городе изменятся трассы 60 маршрутов, а также будет отменен 271 коммерческий маршрут с буквой «К».
Реформа необходима для увеличения количества социальных маршрутов, а также исключить дублирование рейсов. Например, один 216-ый автобус до Сесторецка конкурирует с пятью коммерческими маршрутками. После изменений они перестанут выполнять рейсы в данной направлении, однако взамен им запустят четырнадцать 216-ых автобусов с интервалом в 11 минут. Помимо укороченных интервалов движения новые автобусы будут оборудованы «умными» системами информирования пассажиров, а также возможностью льготной оплаты проезда.
Против уже выступили власти Ленинградской области. Они не исключают возможности начать судебные разбирательства с представителями Смольного. По мнению начальника управления по транспорту Павла Постовалова, в настоящее время необходимо продолжать вести диалог «с городскими коллегами, руководствуясь соглашением о межрегиональных маршрутах, по которому ни область, ни город не могут в одностороннем порядке менять смежную маршрутную сеть».
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