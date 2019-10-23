Петербуржцы запустили петицию против отмены 271 коммерческих маршрутов общественного транспорта

Авторы петиции указывают на то, что с отменой привычных «маршруток» увеличатся сроки ожидания транспорта и длительность поездки. Кроме того, «понимания у самих чиновников, как пройдет реформа, нет», также не запущены пилотные тестирования, не готовы остановки, а новые автобусы «не куплены и вряд ли даже заказаны». По мнению горожан, комфорта реформа не принесет — петербуржцы будут ездить в оставшемся наземном транспорте, как «селедки в бочке».

«Страшно представить, что будет с городом, когда в один, день без нормальной подготовки, разом отменят все маршрутки. Как люди будут добираться до метро, до работы, в вечернее время, из новых районов? Маршрутки появились не на пустом месте. На них был спрос, потому что городской транспорт было не дождаться, а дождавшись — не влезть. В маршрутках есть свои минусы — но все это можно решить, не отменяя их. Маршрутки сами «вымрут», когда перестанут быть удобными для пассажиров или экономически выгодными для перевозчиков», — говорится в тексте петиции.