Как пишет РБК, счета «Ленфильм» были заблокированы из-за неуплаты налогов. 17 октября Петроградский районный отдел судебных приставов возбудил в отношении киностудии исполнительное производство о взыскании более 7 миллионов рублей налогов и прочих сборов. Все средства, которые находились на заблокированных счетах «Ленфильма», будут направлены на погашение долга.

Помимо задолженностей перед Федеральной налоговой службой «Ленфильм» должен выплатить банку ВТБ кредит в размере 1,5 миллиардов рублей, взятый еще в 2013 году для модернизации киностудии. В сентябре 2019 года Федор Бондарчук, председатель совета директоров «Ленфильма», попросил помочь с его погашением президента России Владимира Путина. По словам режиссера, киностудия не получает господдержку в тех размерах, которые были прописаны в концепции ее развития.

По официальным данным, «Ленфильм» не получал субсидий на производство фильмов с 2017 года. При этом для того, чтобы заручиться поддержкой министерства, у киностудии не должно быть задолженностей по уплате налогов, сборов и пеней. По мнению президента ВТБ Андрея Костина, в случае, если государство не предоставит «Ленфильму» субсидии на погашение кредитного долга, киностудии придется объявить дефолт.