Бродячий цирк, Джокер и спецпоказ «Бойцовского клуба»: в Петербурге пройдет «Старкон: Хэллоуин»

В арт-зоне представят различные работы художников, скульпторов и комиксистов. «Utopia Show» и «Другое издательство» презентуют свой новый комикс, издательство «Wizart» покажет продолжение графического романа «Новый центурион». Также на фестивале стартуют продажи комикса «Стэн Ли встречает героев Marvel» — сборник, выход которого был приурочен 65-летнему юбилею работы Стэна Ли в Marvel Studios, представят в твердой обложке.

Совместно с компанией «Иное кино» на фестивале «Старкон: Хэллоуин» состоится специальный показ фильма Дэвида Финчера «Бойцовский клуб», а для любителей ночных просмотров будет организована «Ночь ужасов». В игровой зоне можно будет попробовать свои силы в специальной версии игры «Тайный Пеннивайз», а также поучаствовать в VR-аттракционе с хоррорами от «Chronospace». А для настоящих киберспортсменов будет проведен двухдневный турнир по Mortal Kombat 11.

Пройдет и традиционный конкурс косплея. В этом году его участники адаптируют образы героев под цирковую тематику. А первый день фестиваля завершится ночной вечеринкой — поберегите силы для танцев!

Фестиваль фантастики, кино и науки «Старкон: Хэллоуин» пройдет 2 и 3 ноября в пространстве «Ленэкспо» на Большом проспекте Васильевского острова, 103К. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.