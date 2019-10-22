2 ноября, в рамках празднования Дня всех святых, в Петербурге стартует фестиваль фантастики, кино и науки «Старкон: Хэллоуин». Двухдневное мероприятие погрузит в антураж странствующих цирков — в программе схватки с зомби, детективный квест, акробатическое шоу, тематические игры, VR-аттракционы, кинопоказы и традиционная ночная вечеринка.
Бродячий цирк, Джокер и спецпоказ «Бойцовского клуба»: в Петербурге пройдет «Старкон: Хэллоуин»
Темой этого года стали бродячие цирки — и на главной сцене развернется настоящий парад шоу и представлений. Цирк «Fantasity» покажет специальную программу и иллюзионы, «Jump Energy» — шоу на джампах и сольный номер на кольце (на высоте трех метров!). А на выставочной зоне фестиваля представят сразу 10 фантастических вселенных, где можно будет погостить в салуне дикого запада, сразиться в боевых турнирах и проверить свои силы в схватке с зомби.
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Стэн Ли. Фото: Shutterstock.com
В арт-зоне представят различные работы художников, скульпторов и комиксистов. «Utopia Show» и «Другое издательство» презентуют свой новый комикс, издательство «Wizart» покажет продолжение графического романа «Новый центурион». Также на фестивале стартуют продажи комикса «Стэн Ли встречает героев Marvel» — сборник, выход которого был приурочен 65-летнему юбилею работы Стэна Ли в Marvel Studios, представят в твердой обложке.
Совместно с компанией «Иное кино» на фестивале «Старкон: Хэллоуин» состоится специальный показ фильма Дэвида Финчера «Бойцовский клуб», а для любителей ночных просмотров будет организована «Ночь ужасов». В игровой зоне можно будет попробовать свои силы в специальной версии игры «Тайный Пеннивайз», а также поучаствовать в VR-аттракционе с хоррорами от «Chronospace». А для настоящих киберспортсменов будет проведен двухдневный турнир по Mortal Kombat 11.
Пройдет и традиционный конкурс косплея. В этом году его участники адаптируют образы героев под цирковую тематику. А первый день фестиваля завершится ночной вечеринкой — поберегите силы для танцев!
Фестиваль фантастики, кино и науки «Старкон: Хэллоуин» пройдет 2 и 3 ноября в пространстве «Ленэкспо» на Большом проспекте Васильевского острова, 103К. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.
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