Енотовидную собаку, спасенную петербуржцами из-под Володарского моста, выпустили на волю

«Енотовидка из-под Володарского моста и еще одна от населения уехали в привычную среду обитания. Обследование показало, что они совершенно здоровы, и держать у людей нет никакого смысла, ели очень плотно и совершенно готовы к дальнейшей жизни в лесу», — рассказали сотрудники Центра помощи диким животным «Велес», прикрепив небольшой фото и видеорепортаж. Посмотрите, как радостно они возвращаются в свою естественную среду обитания!