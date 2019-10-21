Енотовидную собаку, выловленную петербуржцами из Невы возле Володарского моста вечером 12 октября, выпустили на волю. Пловчиха полностью здорова, ела «очень плотно» и готова к дальнейшей жизни в лесу.
Енотовидную собаку, спасенную петербуржцами из-под Володарского моста, выпустили на волю
«Енотовидка из-под Володарского моста и еще одна от населения уехали в привычную среду обитания. Обследование показало, что они совершенно здоровы, и держать у людей нет никакого смысла, ели очень плотно и совершенно готовы к дальнейшей жизни в лесу», — рассказали сотрудники Центра помощи диким животным «Велес», прикрепив небольшой фото и видеорепортаж. Посмотрите, как радостно они возвращаются в свою естественную среду обитания!
Енотовидная собака – хищное всеядное млекопитающее семейства псовых. По окраске маски на морде и окрасу меха этот хищник похож на енота-полоскуна. Естественный ореол обитания — лесные и горно-лесные области северо-восточного Индокитая, Китая, Приамурья, Приморья, Японии и Корейского полуострова. В России енотовидные собаки появились в европейской части и начались расселяться дальше – в том числе и в страны Западной Европы.
Напомним, вечером 12 октября под Володарским мостом из Невы петербуржцы выловили енотовидную собаку и пытались отогреть ее свитером. По их словам, животное совсем выбилось из сил. В конце октября 2018 года жительница Московского района нашла на помойке полуживого енота недалеко от станции метро «Звездная». До этого сотрудники центра помощи диким животным «Велес», который работает в Ленобласти, нашли енотовидную собаку, на которую напали псы.
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