24 октября за два часа участники арт-вечеринки создадут произведения абстрактного искусства под руководством опытных художников. Для творческого эксперимента в рамках городского образовательного проекта iD Club от компании Euroinvest Development не понадобятся ни навыки рисования, ни кисти. Fluid Art переводится как «жидкое искусство» или «искусство потока». Перед началом работы нужно будет самостоятельно приготовить жидкие краски по секретной формуле, а затем, следуя указаниям художника, вылить их прямо на холст и смешать.
Во дворце «Олимпия» пройдет вечеринка Fluid Art
Гостям предоставят все материалы для творчества, в том числе холсты и передники. Готовую картину можно будет упаковать и забрать с собой. Кроме того, в программе – музыка в стиле диско и фотосессия.
Участие бесплатное, количество мест строго ограничено
Обязательна предварительная регистрация по ссылке по промокоду #IDSOBAKA и подписка на группу проекта в VK. Зарегистрироваться необходимо до 23 октября, 14.00. Количество мест ограничено, поэтому в тот же день среди зарегистрировавшихся в 15.00 будет проведен розыгрыш в группе проекта в VK: несколько человек, выбранных случайным образом, получат письмо с приглашением и указанием времени и точки сбора.
Проект iD Club от Euroinvest Development посвящен искусству, жизни в мегаполисе и вызовам нового времени. Компания создает «умные» жилые районы – iD-кварталы, такие как ЖК iD Murino, где на территории общественных пространств для соседей будут проходить культурно-образовательные события.
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