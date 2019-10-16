Предположительно новый логотип Петербурга попал в сеть. Участник тендера рассказывает, как его создавали

Юрий Запесоцкий: «Ровно год назад мы с моей командой Proname brand consultancy приняли решение участвовать в тендере на разработку обновленного туристического бренда Санкт-Петербурга. Тогда его для обывателя красоты ради обозвали мета-брендом. Решение для моей компании было крайне рискованным.

По целому ряду параметров было видно, что «нас там не ждут». Самым главным из параметров был срок исполнения: по нашим подсчетам на проект отводилось 40 дней. Даже если бы нужно было просто «нарисовать» логотип на основе четкого технического задания, то для такого масштабного проекта, как бренд Санкт-Петербурга, 40 дней, по-хорошему, было бы маловато. Но согласно заданию за этот срок необходимо было провести громадное количество работ, включая исследовательскую часть, работу с экспертами, разработку концепции, не говоря уже о последующем дизайне. В общем, по российским меркам работы в экспресс-режиме примерно на полгода. А по международным – на несколько лет.

Мы решили участвовать, потому что у членов нашей команды, в том числе у меня, за последние 10 лет накопились значительные научные наработки (публикации, диссертации, иные материалы) конкретно по теме брендинга территорий и Санкт-Петербурга в частности. Нам очень хотелось разработать туристический бренд родного города, мы были неравнодушны к этой теме! К тому же, мы привыкли работать в жесточайших условиях ограниченных сроков, где в случае провала тебя ожидает конец карьеры (так мы сами себе это представляем). И мы были готовы реализовать ребрендинг «мета-бренда» Санкт-Петербурга на самом высоком уровне, потому что мы заточены как раз под такие проекты. Это наша специализация.

Из материала Фонтанка.ру: «Всего за право создать мета-бренд для Северной столицы боролись шесть компаний. Среди них петербургских было три – «Григорьев Борис и партнер», из-за жалобы которой был расторгнут контракт со «Студией Артемия Лебедева», а также малоизвестные ООО «Пронэйм»… и ООО «Видигайд». Но к участию в конкурсе комитет по туризму допустил только «Пронэйм». Как пояснила заместитель главы ведомства Нана Гвичия, петербургские игроки подошли к конкурсу не слишком ответственно, в результате чего их заявки были отклонены. «Выражаем сожаление, что такой уровень работы у представителей рынка», – сказала она, добавив, что сам Смольный к конкурсу готовился долго».