Инициатором появления аллеи выступила команда проекта «Надежда детям» — сообщества неравнодушных людей, которые на добровольной и безвозмездной основе оказывают моральную, физическую или иную помощь детям с онкологическими заболеваниями. Высадить клены помогло садово-парковое предприятие «Выборгское» — садовники будут ухаживать за саженцами и в дальнейшем.

«"Аллея ангелов" всколыхнула дорогие сердцу воспоминания из самых потаенных уголков памяти. И слезы, которые не скрывал никто из присутствующих, были нужны нам всем, чтобы хоть немного облегчить боль утраты. Мы очень надеемся, что аллея не только позволила нам почтить память детей, которых не стало. Верим, что она станет еще и поводом для всех нас вспомнить о том, что есть дети, которые сегодня борются с болезнью. Задуматься о том, что в этой борьбе мы можем их поддержать», — говорят участники проекта «Надежда детям».