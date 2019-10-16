Опубликован проект новой маршрутной сети Петербурга. В ходе реформы исчезнет 271 «маршрутка»

На замену 271 коммерческому маршруту с буквой «К» в Петербурге появятся 97 «социальных» автобусных маршрутов. Всего будут заключены государственные контракты по 278 муниципальным и смежным межрегиональным маршрутам, частично или полностью оплачиваемым за счет средств бюджета города. Окончательное решение по установлению новой маршрутной сети будет принято до конца 2019 года.

Полный список коммерческих маршрутов, подлежащих отмене, можно посмотреть здесь. Список новых маршрутов — по ссылке.

Напомним, в Петербурге проходит масштабная транспортная реформа, в рамках которой уже к 2020 году почти 300 направлений перестанут существовать, 62 изменят свою трассировку, а в числе новых окажется 97 рейсов. Для функционирования обновленной маршрутной сети в городе обустроят 590 новых автобусных остановок. ГУ «Организатор перевозок» ранее представило новую маршрутную сеть общественного наземного транспорта, в проектировании которой могли принять участие петербуржцы.

Реформа необходима для увеличения количества социальных маршрутов, а также исключить дублирование рейсов. Например, один 216-ый автобус до Сесторецка конкурирует с пятью коммерческими маршрутками. После изменений они перестанут выполнять рейсы в данной направлении, однако взамен им запустят четырнадцать 216-ых автобусов с интервалом в 11 минут. Помимо укороченных интервалов движения новые автобусы будут оборудованы «умными» системами информирования пассажиров, а также возможностью льготной оплаты проезда.