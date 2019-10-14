В Петергофе завершился сезон фонтанов

«Как ни грустно, но фонтаны прощаются с вами до весны. А Нижний парк работает каждый день, и с завтрашнего дня — он бесплатный для всех! Приходите смотреть, как падают листья», — сообщили в пресс-службе музея-заповедника. Сейчас фонтаны готовят к зиме — сливают воду, занимаются из очисткой и утеплением скульптур и элементов отделки.

Пока фонтаны скрыты от глаз петербуржцев и гостей города, можно прогуляться по благоустроенному скверу на Эйхенской улице. Зеленую территорию, через которую туристы зачастую проходят к дворцово-парковому ансамблю, привели в порядок комплексно (и впервые!) — там восстановили планировку, привели в порядок дорожки, а ландшафтную композицию завершили многолетними кустарниками и растениями. Также стало известно, когда завершится реставрация музея-заповедника «Ораниенбаум».

Дирекция музея-заповедник «Петергоф» не исключает возможности введения ночного режима посещения Большого дворца — в случае увеличения спроса со стороны туристов. В 2017 году музейный комплекс принял 5,3 миллионов туристов и побил рекорд по числу гостей за один день, а в 2018 году Петергоф также вошел в десятку самых популярных музейных комплексов мира, обогнав Музей императорского дворца в Тайбэе.

В мае в музее-заповеднике завершилась реставрация готической капеллы и дворца «Коттедж» в парке Александрия — семейном парке императора Николая I. Для посетителей объекты архитектурного и культурного наследия федерального значения были закрыты с 2018 года. А Илья Варламов, в свою очередь, показал «обратную сторону» Петергофа — выпустив материал, в котором рассказал о разрушающихся или уже разрушенных зданиях. «Жуткий Петергоф, который не покажут туристам», — отметил он.