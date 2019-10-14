Новый логотип Петербурга, изображающий голову Петра I на сине-голубом фоне в сопровождении слогана Create the Great, презентуют в ноябре 2019 года. Как пишет «Коммерсантъ», «метабренд» был готов уже в январе и уже дважды представлен в тестовом режиме — на праздновании 830-летия порта в Гамбурге и в рамках «Экспофорума».
СМИ: новый логотип Петербурга с изображением Петра I презентуют в ноябре
Разработкой нового логотипа Петербурга занималось агенство SPN Communications — дизайнерами были представлены три варианта исполнения, в каждом из которых использовались синие и голубые цвета. На нескольких из них изображался Лахта Центр — либо один, либо позади Исаакиевского собора. Название города во всех трех случаях было разбито на три строки, что отсылает к туристическому логотипу Петербурга от дизайн-студии Артемия Лебедева.
Несмотря на то, что контракт был принят и оплачен в установленные сроки, 20 декабря 2018 года, публичной презентации до этого времени так и не состоялось — по данным издания, она может быть организована в ноябре 2019 года. Итоговый вариант представляет собой изображение головы Петра I на сине-голубом фоне в сопровождении слогана Create the Great.
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Логотип Санкт-Петербурга от Артемия Лебедева
Против нового «метабренда» Петербурга выступает Ассоциация коммуникационных агентств России — по мнению ее представителей, символ является «порочной практикой использования так называемых туристических логотипов вместо официальных символов Санкт-Петербурга». С просьбой повлиять на ситуацию обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову, однако ответа все еще не поступило.
«В комитете полагают, что новый логотип с изображением Петра Первого и надписью названия города на английском языке вскоре должен стать символом Северной столицы внутри России и за ее пределами. Такая смелая визуализация, выходящая далеко за рамки государственной символики, вызывает вопрос: символом какого Санкт-Петербурга является данное изображение, российского или американского?», — в том числе говорится в обращении.
О том, что образ Петра I не будет узнаваемым для иностранцев, также говорит директор коммуникационного агентства Generation Brand & Communications Борис Григорьев — по его мнению, «это ни о чем не скажет, а еще раз укрепит миф о том, что город назван в честь Петра». Не самым удачным вариантом назвала логотип и генеральный директор Brandson Branding Agency Елена Юферева. «Это уводит бренд в государственно-патриотическую историю, а по пути теряются художники, архитекторы, композиторы и поэты, которые сделали Петербург таким, какой он есть. К тому же сам Петр — при всем его величии — фигура противоречивая», — сказала она.
Напомним, в ноябре 2014 года дизайн-студия Артемия Лебедева разработала логотип Петербурга. Бренд городу молодежная коллегия выбирала с помощью прохожих на улицах — выясняла, с каким цветом, поэтом, достопримечательностью ассоциируется Петербург. В июне 2018 года стало известно, что от работы Лебедева откажутся — и Петербург получит новый туристический логотип вместо работы Студии Артемия Лебедева, в связи с чем дизайнер разрешил его свободное и бесплатное использование.
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