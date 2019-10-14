СМИ: новый логотип Петербурга с изображением Петра I презентуют в ноябре

Против нового «метабренда» Петербурга выступает Ассоциация коммуникационных агентств России — по мнению ее представителей, символ является «порочной практикой использования так называемых туристических логотипов вместо официальных символов Санкт-Петербурга». С просьбой повлиять на ситуацию обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову, однако ответа все еще не поступило.

«В комитете полагают, что новый логотип с изображением Петра Первого и надписью названия города на английском языке вскоре должен стать символом Северной столицы внутри России и за ее пределами. Такая смелая визуализация, выходящая далеко за рамки государственной символики, вызывает вопрос: символом какого Санкт-Петербурга является данное изображение, российского или американского?», — в том числе говорится в обращении.

О том, что образ Петра I не будет узнаваемым для иностранцев, также говорит директор коммуникационного агентства Generation Brand & Communications Борис Григорьев — по его мнению, «это ни о чем не скажет, а еще раз укрепит миф о том, что город назван в честь Петра». Не самым удачным вариантом назвала логотип и генеральный директор Brandson Branding Agency Елена Юферева. «Это уводит бренд в государственно-патриотическую историю, а по пути теряются художники, архитекторы, композиторы и поэты, которые сделали Петербург таким, какой он есть. К тому же сам Петр — при всем его величии — фигура противоречивая», — сказала она.