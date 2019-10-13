Петербуржцы выловили из Невы енотовидную собаку под Володарским мостом

Енотовидная собака – хищное всеядное млекопитающее семейства псовых. По окраске маски на морде и окрасу меха этот хищник похож на енота-полоскуна. Естественный ареол обитания ареол обитания — лесные и горно-лесные области северо-восточного Индокитая, Китая, Приамурья, Приморья, Японии и Корейского полуострова. В России енотовидные собаки появились в европейской части и начались расселяться дальше – в том числе и в страны Западной Европы.

