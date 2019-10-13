Петербуржцы выловили из Невы енотовидную собаку под Володарским мостом

Вечером 12 октября под Володарским мостом из Невы петербуржцы выловили енотовидную собаку и пытались отогреть ее свитером. Как сообщает реабилитационный центр для животных «Дорога домой» в соцсетях, животное совсем выбилось из сил.
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Вечером 12 октября под Володарским мостом из Невы петербуржцы выловили енотовидную собаку и пытались отогреть ее свитером. Как сообщает реабилитационный центр для животных «Дорога домой» в соцсетях, животное совсем выбилось из сил.
В приют позвонили с просьбой забрать его, но зоозащитники не успели. «Пока мы выясняли, где зверь, ее забрали какие-то девушки. Девушки, отзовитесь. Хочется знать, что с пловчихой все в порядке», – сообщается в посте.
Енотовидная собака – хищное всеядное млекопитающее семейства псовых. По окраске маски на морде и окрасу меха этот хищник похож на енота-полоскуна. Естественный ареол обитания ареол обитания — лесные и горно-лесные области северо-восточного Индокитая, Китая, Приамурья, Приморья, Японии и Корейского полуострова. В России енотовидные собаки появились в европейской части и начались расселяться дальше – в том числе и в страны Западной Европы.
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