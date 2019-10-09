Видео спасательной операции в трех частях опубликовали очевидцы. На первом видно, как лисица испуганно сидит на земельном выступе у бортиков фонтана, впадающего в Самсониевский канал. Вскоре она решила выбраться из ловушки вплавь, однако помешало это сделать обрамление канала, оказавшееся слишком высоким для животного. На помощь пришел (в буквальном смысле!) один из туристов. Он зашел в воду и настиг утопающую вброд — под аплодисменты очевидцев.