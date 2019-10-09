Сегодня в Петергофе развернулась настоящая спасательная операция — из воды Самсониевского канала вызволяли лисицу, упавшую в фонтан во время охоты на уток. Первое время животное понуро сидело на земельном выступе у бортиков канала, однако дожидаться «у фонтана погоды» не стало и решило уплыть. Но вот выбраться из воды самостоятельно лисица не смогла.
Видео спасательной операции в трех частях опубликовали очевидцы. На первом видно, как лисица испуганно сидит на земельном выступе у бортиков фонтана, впадающего в Самсониевский канал. Вскоре она решила выбраться из ловушки вплавь, однако помешало это сделать обрамление канала, оказавшееся слишком высоким для животного. На помощь пришел (в буквальном смысле!) один из туристов. Он зашел в воду и настиг утопающую вброд — под аплодисменты очевидцев.
«Я видела эту лису, когда ходила по парку с туристами. Она крупная, кстати. Утку в зубах несла. Охранники ее знают. Хорошо что спасли, она красавица», «Сыр выпал, с ним была плутовка такова», «Бедненькая... А утка, наверно, долго смеялась», «Ну лиса, ну дура. А в сказках умная и хитрая», — реагируют в комментариях под видео.
Напомним, в конце июля «маленький черный негодник» заставил побегать петербургских автомобилистов — водители, спокойно ожидающие «зеленого» сигнала светофора, дружно кинулись спасать котенка, выбежавшего на проезжую часть. В мае тихвинские водители провели спецоперацию по воссоединению двух лосят со своей матерью. Напуганные, но безропотные лосята были найдены на обочине возле леса. Позже петербургский водитель по имени Иван спас 13 утят, ставших сиротами после смерти матери. А в начале августа петербуржец спас краснокнижного серого гуся — водоплавающая птица тонула в водах реки Фонтанки.
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