С помощью приложения «Спасатель. Рядом», разработанное сотрудниками «Объединения добровольных спасателей «Экстремум»» из Петербурга, пользователи смогут найти добровольцев для оказания первой помощи — например, людей, которые смогут остановить кровотечение или провести сердечно-легочную реанимацию.

На сегодняшний день приложение доступно не только для петербуржцев, но и жителей Москвы, Новосибирска, Сочи и Челябинска. Для того, чтобы использовать приложение, нужно установить его на мобильный телефон. Если пользователь стал свидетелем происшествия, рядом с ним человеку плохо или ему самому, нужно нажать кнопку вызова и по возможности уточнить детали произошедшего.

Авторы проекта обращают внимание на то, что первая помощь не заменяет необходимость вызова «Скорой» — об этом также будет напоминать приложение. «Спасатель. Рядом» доступно для скачивания для iOS и Android.