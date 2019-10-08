В Петербурге запустили приложение «Спасатель. Рядом». Сервис поможет найти добровольцев, готовых оказать первую помощь, пока к пострадавшему едет «Скорая».
В Петербурге запустили приложение «Спасатель. Рядом». Оно найдет добровольцев, которые смогут оказать первую помощь
С помощью приложения «Спасатель. Рядом», разработанное сотрудниками «Объединения добровольных спасателей «Экстремум»» из Петербурга, пользователи смогут найти добровольцев для оказания первой помощи — например, людей, которые смогут остановить кровотечение или провести сердечно-легочную реанимацию.
На сегодняшний день приложение доступно не только для петербуржцев, но и жителей Москвы, Новосибирска, Сочи и Челябинска. Для того, чтобы использовать приложение, нужно установить его на мобильный телефон. Если пользователь стал свидетелем происшествия, рядом с ним человеку плохо или ему самому, нужно нажать кнопку вызова и по возможности уточнить детали произошедшего.
Авторы проекта обращают внимание на то, что первая помощь не заменяет необходимость вызова «Скорой» — об этом также будет напоминать приложение. «Спасатель. Рядом» доступно для скачивания для iOS и Android.
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