Петербургский «Водоканал» построит бетонную стену по периметру полигона «Красный Бор»

Противофильтрационная завеса расположится в грунте по периметру полигона «Красный Бор». Глубина сооружения составит 8-10 метров с заглублением в естественные кембрийские глины — для обеспечения герметизации. В случае возникновения аварийных ситуаций армированная бетонная стена позволит перекрыть пути возможного выхода загрязняющих веществ за пределы полигона.

Как сообщают в Комитете по природопользованию, проект защитного сооружения, разработанный ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», будет передан в ФГУП «РосРАО» — предприятие по обращению с радиоактивными отходами. Кроме того, в настоящее время продолжаются мероприятия по передаче полигона в федеральную собственность — это необходимо для ликвидации накопленного вреда окружающей среде, которая пройдет в рамках федерального проекта «Чистая страна».

В настоящее время главной экологической угрозой Петербурга является полигон «Красный Бор». Он находится в 30 километрах от города и представляет собой свалку токсичных отходов весом в 2 миллиона тонн. Полигон занимает 67 гектаров, глубина ям достигает размеров 7-этажного дома. Председатель Межрегиональной инициативной группы по экологической безопасности и жительница поселка Красный Бор Виктория Маркова рассказала «Собака.ru» о том, почему ситуация была доведена до критической точки и что с этим делать.