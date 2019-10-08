11 октября впервые в Петербурге выступит Ян Утзон — датский архитектор и сын Йорна Утзона, построившего Сиднейский оперный театр. В рамках урбанистического форума «Waterfront/ Водная линия» в «Севкабель Порту» Утзон расскажет о принципах работы бюро Utzon Associates Architects, Фонда Утзона и том, как он поддерживает молодых архитекторов.
Впервые в Петербурге выступит Ян Утзон — датский архитектор и сын автора Сиднейского оперного театра
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Все фотографии предоставлены организаторами форума
Ян Утзон изучал архитектуру в Сиднее и Копенгагене, после чего с 1968 по 1976 год вместе со своим отцом, архитектором Йорном Утзоном, разработал и реализовал концепцию Bagsværd Churc — лютеранской церкви в Багсварде на северной окраине Копенгагена. В 70-х Утзон также работал над созданием здания Национального собрания в Кувейте, возведенного в 1973-1985 годах.
Работы Яна Утзона можно увидеть в Дании, Португалии, Германии, Швеции, США, Китае, Зимбабве, Малави, Анголе, Южной Африке, Мозамбике, Мексике, Фиджи и Австралии. С 1999 года архитектор занимается реконструкцией Сиднейского оперного театра, возведенного по проекту его отца в 1959-1973 годах.
Лекция Яна Утзона пройдет в «Севкабель Порту» 11 октября. Попасть на нее, а также послушать других спикеров можно по предварительной регистрации.
В работе урбанистического форума «Waterfront / Водная линия» примут участие эксперты из Швеции, Дании, Норвегии и Петербурга — архитекторы, градостроители, городские активисты, художники, а также представители власти и бизнеса. Отдельный блок посвятят обсуждению проблем, связанных с частными инициативами в использовании прибрежных территорий.
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