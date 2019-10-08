Впервые в Петербурге выступит Ян Утзон — датский архитектор и сын автора Сиднейского оперного театра

Работы Яна Утзона можно увидеть в Дании, Португалии, Германии, Швеции, США, Китае, Зимбабве, Малави, Анголе, Южной Африке, Мозамбике, Мексике, Фиджи и Австралии. С 1999 года архитектор занимается реконструкцией Сиднейского оперного театра, возведенного по проекту его отца в 1959-1973 годах.

Лекция Яна Утзона пройдет в «Севкабель Порту» 11 октября. Попасть на нее, а также послушать других спикеров можно по предварительной регистрации.

В работе урбанистического форума «Waterfront / Водная линия» примут участие эксперты из Швеции, Дании, Норвегии и Петербурга — архитекторы, градостроители, городские активисты, художники, а также представители власти и бизнеса. Отдельный блок посвятят обсуждению проблем, связанных с частными инициативами в использовании прибрежных территорий.