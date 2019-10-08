2019-й мы запомним как год, когда в Петербурге гражданское общество из эфемерной материи стало двигателем прогресса. Администраторы лучших районных пабликов и городских сообществ рассказали, зачем нужно объединяться и как они делают город лучше.
От «Петроградской диаспоры» до «Чего хочет Парнас?»: 5 главных локальных сообществ Петербурга
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«Пять Углов»: Вера Врубель, Сергей Ушан (креативный директор коммуникационного агентства Zero), Ольга Мамаева (редактор, модератор группы)
Слева направо: На Ольге: жакет Celine (ДЛТ) на Сергее: пальто Dries Van Noten (ДЛТ) на Вере: пальто Celine (ДЛТ)
Пять углов
Facebook-комьюнити жителей Центрального района Петербурга «Пять углов» (2 400 человек!) спасает котов, борется с нетерпимостью и стирает границы между государствами. Создатель и идеолог проекта, названного в честь культового перекрестка Загородного, Разъезжей, Рубинштейна и Ломоносова, — PR-консультант и редактор Вера Врубель.
Я живу в центре Петербурга всю жизнь, но при этом мне всегда очень не хватало соседского общения. Наша действительность довольно агрессивна, и в ней просто необходимо иметь уголок дружелюбия, защищенности. Пусть эта защищенность иллюзорна, но она очень нужна! В конце концов, даже если недостатка в коммуникации нет, нужно место, где ты можешь узнать что-то полезное о кафе, магазинах района. Я решила, что если такого уголка нет, то я создам его сама. Велосипед изобретать не стала, взяла в качестве примера районные паблики Москвы. Модераторы Ольга Мамаева и Сергей Ушан помогают мне с первого дня — группе всего два года, она быстро развивается.
«Пять углов» — это главное районное СМИ. Именно мы быстрее всех реагируем на местные новости и поставляем их главным медиа Петербурга. А иногда группа работает как большое СМИ. В 2017 году я начала кампанию против Германа Стерлигова (Вера добилась закрытия магазинов Стерлигова «Хлеб и соль» в Петербурге, на входе в которые традиционно висят гомофобные таблички. — Прим. ред.) и не планировала привлекать к этой ситуации группу. Но люди в «Пяти углах» помогали с распространением информации и внесли серьезный вклад в формирование общественного мнения. Название? Звучит пафосно, но «Пять углов» — это что-то вроде места силы. Центральная точка района, которую невозможно игнорировать. Мне всегда казалось, что в башне дома на Загородном живет таинственный добрый волшебник, и это, безусловно, так (в башне находится мастерская художника Сергея Семкина, где прошла съемка для этой статьи. — Прим. ред.).
Петербуржцы очень любят элитарность, а жители центра города склонны считать себя особенными. Но я, хотя и веду паблик Центрального района города, призываю всех спуститься с небес на землю, понять, что все мы одинаковые и выделяться должны не местом прописки, а дружелюбием, открытостью и готовностью прийти на помощь друг другу. Мы принимаем в наше сообщество всех, кто согласен соблюдать его правила: быть вежливым и не хамить. Вы можете жить хоть в штате Алабама, но скучать по родному городу — конечно же, вам не откажут. В конце концов, моя мама жила на Дмитровском переулке, сейчас живет на проспекте Просвещения, а работает заведующей библиотекой Дома актера. Ее теперь не считать жительницей центра?
Всем иногда нужны помощь и сострадание. Одной женщине из «Пяти углов» срочно понадобилось сделать укол коту, совладать с ним она не могла, а на вызов ветеринара у нее не было денег. Мы с Сергеем Ушаном, моим товарищем и администратором группы, пошли к ней на Коломенскую улицу, помогли. Не потому что мы герои и молодцы. Просто именно так должна работать теория малых дел. Сейчас мы точно знаем, что в любой экстремальной ситуации в жизни кого-то из нас другие члены группы отреагируют моментально (и кота, если надо, подержат).
Девиз нашего паблика — «Держитесь правой стороны и не креститесь на Адмиралтейство». Некоторые ведь и правда принимают его за церковь! Еще в связи с группой вспоминается фраза, которую я услышала на Банковском мосту — «Господи, благослови этих оленей и этот город». Я думаю, это отлично характеризует нашу философию.
Паб Dogs Nose Разъезжая ул., д. 11
Магазин одежды «Жан Жак Пиджак» ул. Правды, д. 6
Детская площадка «Волшебник изумрудного города» ул. Правды, д. 2–8
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Слева направо: На Марфе: тренч Isabel Marant Etoile (ДЛТ) На Даниэле: плащ Givenchy (ДЛТ) На Александре: ветровка Balenciaga (ДЛТ)
Петроградская диаспора
За повестку на территории от Троицкого моста до Каменного острова отвечает «Петроградская диаспора» в составе Марфы Хромовой-Борисовой, Даниэля Лурье, Мари Мишель, Александра Зарайского и еще четырех с половиной тысяч человек.
Сейчас «Петроградская диаспора» — это сообщество в Facebook, в котором мы обмениваемся информацией о новых местах в районе, организуем совместные встречи, делимся полезной информацией. Изначально это был свой небольшой круг, но потом он расширился до пятисот человек, а потом и до четырех тысяч. Почему так получилось? Двое из нас (Марфа и Даниэль. — Прим. ред.) раньше работали в журнале «Афиша», отсюда осталась привычка к информированию: увидели интересное кафе — рассказали. Так и превратились в главный районный паблик. Именно у нас люди находят, например, место, где можно купить мед, или обмениваются вещами.
Это непопулярное мнение, но люди стали больше друг другу доверять. Пример — сайты с частными объявлениями. Вы переводите абсолютно незнакомому человеку деньги, и с 99-процентной вероятностью получаете по почте товар. Потому и объединяются в сообщества в интернете. Другая причина — государство не выполняет свои базовые задачи, и люди вынуждены что-то делать вместе, чтобы выжить и не сойти с ума: искать пропавших детей, помогать погорельцам. У нас таких масштабных дел не было, но взаимопомощь для «Петроградской диаспоры» очень важна.
В группе много маниловского восторга: мы обожаем восхищаться районом и говорить, как у нас хорошо. Именно в такие места, как «Петроградская диаспора» люди идут за хорошими новостями. В то же время, быстро поднимать шум в связи с проблемами мы тоже умеем. Когда этой зимой были проблемы с уборкой снега, мы постоянно писали об этом, выходили на городские СМИ. Нельзя сказать, что мы на что-то глобально повлияли, но ощущение задора от общей борьбы с пофигизмом прекрасно.
У района есть талисман — собака Жужа. Она вместе с хозяйкой, художницей Светланой Ракутиной, ходит по местным заведениям и проверяет, насколько они dog-friendly. Звучит смешно, но это проверка на взаимоуважение. Конечно, Петроградская сторона — лучший район в городе. Он становится все более и более буржуазным, у жителей есть избыток возможностей — чуть больше денег, чуть больше времени. И часто они эти ресурсы направляют на улучшение жизни вокруг себя, например, вкладываются в реставрацию парадных.
С одной стороны, Петроградка — это почти центр, с другой — тут больше свободного пространства и легче дышится. Изначально здесь был почти пригород, но к 1904 году многие дома были каменными с паровым отоплением и газовыми нагревателями. В 1920-е это был опасный и криминальный район, и только потом Петроградская сторона стала престижным местом, здесь жили поэты и писатели (например, Блок), крупные деятели большевистского движения (Луначарский). При этом, нерв Петроградки натянут гораздо слабее, чем нерв окрестностей Невского.
Местный снобизм прекрасен. Жители Петроградского района беззлобно поглядывают на остальных сверху вниз. К слову «Петроградка» относимся нормально, сами его употребляем — язык, в конце концов, стремится к поиску кратких форм. А вот «Петра» или «Петрога» — это отвратительно.
Bar 76 Малый пр. П. С., д. 76
«Ясли» ул. Маркина, д. 1
«I Believe» ул. Зверинская, д. 2
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Kolomna Locals: Наталья Карасёва, Алексей Максимов, Ксения Колейчик (стилист), Оксана Соболева (преподаватель истории, основатель образовательного центра ISTFAK), Аня Самарина (владелица кофейной студии «Том Сойер»)
Слева направо: на Наталье: платье Zimmermann, ботинки Gianvito Rossi, шляпа Maison Michel (все — ДЛТ). На Алексее: тренч Alexander McQueen, бадлон Dsquared2, брюки Altea, ботинки Premiata (все — ДЛТ). На Анне: тренч Burberry, футболка Acne Studios, комбинезон Citizens of Humanity, берет Escada Sport (все — ДЛТ). На Кате: блуза Dolce&Gabbana, шорты Burberry, шляпа Maison Michel, ботинки Casadei (все — ДЛТ). На Оксане: платье Zimmermann, ботинки Marsell , шляпа Maison Michel (все — ДЛТ). На Ксении: платье MSGM, ботинки Celine, шляпа Maison Michel (все — ДЛТ)
Kolomna Locals
Создатели проекта Kolomna Locals арт-менеджер Наталья Карасёва и специалист по продажам Алексей Максимов уверены (и убедительно доказывают!), что лучшее место на планете ограничено Фонтанкой, Мойкой, Пряжкой и Крюковым каналом.
Все обязаны знать, как в Коломне хорошо. Именно для того, чтобы донести эту абсолютно очевидную для нас мысль, мы и завели инстаграм @kolomna_locals. Никаких блогерских амбиций при этом, конечно, не было, но страница быстро стала популярной. Популяризация при этом направилась внутрь: целевая аудитория проекта — не жители других районов, завлекаемые нашими набережными и кафе, а сами жители Коломны.
Человеку важно ощущать себя частью стаи. Большой город такого чувства дать не может: вокруг вроде бы много людей, но ты абсолютно один. Коломенцам не хватало единства (притом, что наш район — это исторически большая деревня, немного обособленная от города!), а наш проект в состоянии его дать, ведь принадлежность к району — это важная часть самоидентификации. Самоидентификация, кстати, существенна не только для отдельных людей — недаром нас на раннем этапе развития поддержали хозяева многих местных заведений. Мы поддерживаем владельцев небольших лавочек и кофеен, рассказываем об их бизнесе и помогаем аудитории найти их. Мы благодарны проекту за чувство безопасности и защищенности — с нами по-добрососедски здороваются в кафе и цветочных магазинах, могут поболтать и спросить: «Вам как обычно?»
Когда в нашем инстаграме появилось больше тысячи подписчиков, мы стали проводить офлайн-встречи. Например, у нас была лекция историка Оксаны Соболевой, на которой она рассказывала про фотографа Сергея Прокудина-Горского, жившего по соседству с Коломной. На другой лекции в пространстве «Пальма» говорили о нереализованных архитектурных проектах Коломны. Вообще, тематика вторична, главное — общение.
Как можем, мы стараемся культивировать коломенский лайфстайл. Да-да, пафосно звучит, но он существует! Мы любим пешие прогулки, любим смотреть на воду (а ее здесь очень много), смакуем жизнь. К тому же в Коломне находятся три сцены Мариинского театра, район фигурировал, например, в «Медном всаднике» Пушкина, так что тут еще и творческая атмосфера с выдержкой более чем в сотню лет.
Однажды мы поняли, что очень страдаем без скамеек. Тогда в рамках Kolomna Locals родился наш проект «Стулья у воды». Точнее, изначально это не было никаким проектом: мы вдвоем брали шезлонги и выходили с сэндвичами и кофе на канал Грибоедова на завтрак. Со временем к нам захотели присоединиться другие люди, мы стали проводить не только завтраки, но и вечера у воды с бокалом вина.
Коломна Locals — это не краеведческий проект. Мы не о прошлом, а о настоящем и о будущем. Сейчас наша цель — make Kolomna great again, проще говоря, сделать бренд района узнаваемым. Мы даже обсуждаем с владельцами кофеен создание «кофейного картеля», то есть объединения всех заведений района под одним брендом.
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На Надежде: плащ Bottega Veneta (ДЛТ) На Марии: ветровка Balenciaga (ДЛТ) На Антоне: пальто Y-3 (ДЛТ) +
«Чего хочет Парнас?»
Идеологи рожденного из соцопроса проекта «Чего хочет Парнас?» архитекторы Надежда Герасимова, Мария Левченко и Антон Николаенков говорят «нет» снобизму и вместе с жителями района стирают с него незаслуженное клеймо «муравейника».
Цель группы — собрать пожелания по благоустройству района и реализовать их вместе с жителями, специалистами по архитектуре, районной администрацией и застройщиком. Родился проект из личной потребности. У меня есть маленький ребенок, поэтому на инфраструктурные проблемы я смотрю не только как архитектор, но и как мама, вот и захотелось сделать Парнас удобнее. Я участвовала в конкурсе по урбанистике на фестивале «Старкон», там можно было выбрать район, для того чтобы предложить свои идеи по благоустройству, и я выбрала Парнас. Стала узнавать о потребностях жителей, о том, как бы они хотели благоустроить район. Поняла, что люди, к счастью, воспринимают в качестве своего дома не только квартиру, но и дворы, и прилегающие территории. Наша миссия — делать район лучше, реализуя идеи жителей вместе с ними самими.
У архитекторов и урбанистов множество претензий к новостройкам, но они не пытаются что-то исправить. Поэтому люди начинают думать об улучшении среды вокруг себя сами, образуют сообщества в соцсетях, озеленяют дворы, проводят соседские праздники. Не хватает обычно двух вещей: социальной инфраструктуры (школ, поликлиник) и мест для отдыха — парков, скверов, нормально благоустроенных дворов. Если за социалку отвечает только застройщик, то общественные пространства могут улучшать и сами жители.
Слово «Парнас» прямого отношения к горе в Греции не имеет. Оно расшифровывается как «парголовская насыпь», в честь холма с видом на Шуваловский парк — в XIX веке это были популярные дачные места. Сюда приезжали писатели и поэты, черпали вдохновение, поэтому параллели с мифологией есть, ведь на горе Парнас обитали музы. Так что район у нас с историей, и говорить о нем с пренебрежением не нужно.
Некоторые архитекторы и девелоперы говорят, что мнение жителей учитывать не нужно. Мол, им нужны только типовые детские площадки и парковочные места. Я думала примерно так же, но была неправа. Многие жители того же Парнаса знают, какими должны быть детские площадки, видели, какое оборудование и покрытие используется, например, в Европе, и хотят того же самого здесь: зону барбекю, скейт-парк и даже амфитеатр для мероприятий.
Я сейчас живу на два города — между Москвой и Петербургом. В столичных новостройках абсолютно те же проблемы: пробки, нехватка зелени, социальных объектов. Только площади больше.
Проект у нас молодой, поэтому успехи пока скромные. Сейчас мы организуем соседский фестиваль с творческими и образовательными мастер-классами, до этого провели встречу, на которой узнали, каким жители видят Парнас в будущем, провели выставку архитектурных проектов в одной из местных кофеен. К счастью, выборы позади, так что, надеюсь, мы сможем развивать проект вместе с застройщиком и районной администрацией. Мы расширяемся, к нам уже присоединились, например, АРХИсообщество КЛАУЗУРА и проект Urban HUB, сейчас мы активно обсуждаем сотрудничество с компанией «Главстрой СПб».
Илья Варламов говорит, что «муравейники» надо сносить? Даже некоторые мои друзья-архитекторы с ним согласны, хотя живут именно в новостройках! Мне такая подача не нравится: критикуешь — предлагай. А смеяться надо не над жителями, а над девелоперами. Хотя в целом блог у него хороший — статьи про городскую среду Европы очень качественные.
Шуваловский парк
Пекарня «Люди любят», ул. Федора Абрамова, д. 90, к. 1
Скейт-парк у ТЦ «Парнас»
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Варвара Щербакова, Екатерина Минина, Катя Фалдина, Александр Варданян.
Слева направо: На Варваре: свитер Ami, юбка Marc by Marc Jacobs, сумка Polo by Ralph Lauren (все — ДЛТ). На Екатерине: пальто Dries Van Noten, свитер Bottega Veneta, джинсы Lanvin (все — ДЛТ). На Кате: жакет Acne Studios, поло Polo by Ralph Lauren, галстук Burberry, юбка forte_forte (все — ДЛТ).
Зеленый Петербург
Facebook-сообщество «Зеленый Петербург» бизнес-вумен Кати Фалдиной засаживает город деревьями и кустами, облагораживает сквер Виктора Цоя и планирует озеленять дворы вместе с Сергеем Семаком.
Миссия «Зеленого Петербурга» проста и очевидна: сделать так, чтобы в городе было как можно больше зелени. От этого становится лучше абсолютно любой город мира. Мы обсуждаем в группе любые «зеленые» вопросы — от того, как выращивать кактусы на подоконнике, до высадки деревьев на улицах.
В некоторых пабликах высказывают мнение, что в Петербурге достаточно деревьев, что нет смысла больше ничего сажать. Это не так. Даже в девяностые годы деревьев и кустов было в разы больше! Сейчас вокруг слишком много серого цвета, грязи и копоти. Летом вы можете хотя бы пойти в парк, а зимой и осенью спасения от этой грязи, увы, почти нет.
«Зеленый Петербург» — это не просто название, это моя мечта. По работе я часто путешествую и могу сравнить наш город с другими. В Европе все нормально с благоустройством, и я уверена, что мы можем так же. Смешно говорить, что у нас мало зелени из-за климата — в скандинавских странах, в Финляндии уже давно научились подстраиваться под погодные условия. Я отучилась на ландшафтного дизайнера, и мы с моей подругой актрисой Варварой Щербаковой и бывшей коллегой Катей Мининой сначала создали коммерческий проект по озеленению пространств, террас и территорий, а потом и социальный — «Зеленый Петербург».
У нас уже есть достижения, которыми можно гордиться. Например, именно «Зеленый Петербург» занимался благоустройством сквера Виктора Цоя на углу Зверинской улицы и Любанского переулка: мы организовали масштабный субботник, посадили растения (которые, правда, потом пришлось пересаживать в прилегающие дворы), облагородили двор на Некрасова, 24 и организовали палисадник на Некрасова, 60. В планах — восстановить вырубленную липовую аллею на той же улице.
Будущей весной вместе с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком планируем озеленять дворы. Начнем с Адмиралтейского района — местная администрация уже пошла нам навстречу. Сергей будет помогать нам и всячески поддерживать. Фотографии с высадок и акций можно будет посмотреть по хэштегу «озеленимвсё_спб».
Общество, наконец, созрело для того, чтобы улучшать мир вокруг себя самостоятельно. Как и везде, есть два пути. Уехать из Петербурга в какой-то другой, уже благоустроенный, город или сделать Петербург лучше самостоятельно. Мы выбираем второй вариант. Когда любишь свой город, по-другому не бывает.
Фото: Саша Чайка, Андрей Михайлов
Текст: Игорь Топорков
Благодарим ресторан «Линдфорс» за помощь в организации съемки
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