От «Петроградской диаспоры» до «Чего хочет Парнас?»: 5 главных локальных сообществ Петербурга

Facebook-сообщество «Зеленый Петербург» бизнес-вумен Кати Фалдиной засаживает город деревьями и кустами, облагораживает сквер Виктора Цоя и планирует озеленять дворы вместе с Сергеем Семаком.

Миссия «Зеленого Петербурга» проста и очевидна: сделать так, чтобы в городе было как можно больше зелени. От этого становится лучше абсолютно любой город мира. Мы обсуждаем в группе любые «зеленые» вопросы — от того, как выращивать кактусы на подоконнике, до высадки деревьев на улицах.

В некоторых пабликах высказывают мнение, что в Петербурге достаточно деревьев, что нет смысла больше ничего сажать. Это не так. Даже в девяностые годы деревьев и кустов было в разы больше! Сейчас вокруг слишком много серого цвета, грязи и копоти. Летом вы можете хотя бы пойти в парк, а зимой и осенью спасения от этой грязи, увы, почти нет.

«Зеленый Петербург» — это не просто название, это моя мечта. По работе я часто путешествую и могу сравнить наш город с другими. В Европе все нормально с благоустройством, и я уверена, что мы можем так же. Смешно говорить, что у нас мало зелени из-за климата — в скандинавских странах, в Финляндии уже давно научились подстраиваться под погодные условия. Я отучилась на ландшафтного дизайнера, и мы с моей подругой актрисой Варварой Щербаковой и бывшей коллегой Катей Мининой сначала создали коммерческий проект по озеленению пространств, террас и территорий, а потом и социальный — «Зеленый Петербург».

У нас уже есть достижения, которыми можно гордиться. Например, именно «Зеленый Петербург» занимался благоустройством сквера Виктора Цоя на углу Зверинской улицы и Любанского переулка: мы организовали масштабный субботник, посадили растения (которые, правда, потом пришлось пересаживать в прилегающие дворы), облагородили двор на Некрасова, 24 и организовали палисадник на Некрасова, 60. В планах — восстановить вырубленную липовую аллею на той же улице.

Будущей весной вместе с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком планируем озеленять дворы. Начнем с Адмиралтейского района — местная администрация уже пошла нам навстречу. Сергей будет помогать нам и всячески поддерживать. Фотографии с высадок и акций можно будет посмотреть по хэштегу «озеленимвсё_спб».

Общество, наконец, созрело для того, чтобы улучшать мир вокруг себя самостоятельно. Как и везде, есть два пути. Уехать из Петербурга в какой-то другой, уже благоустроенный, город или сделать Петербург лучше самостоятельно. Мы выбираем второй вариант. Когда любишь свой город, по-другому не бывает.