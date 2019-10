От «Петроградской диаспоры» до «Чего хочет Парнас?»: 5 главных локальных сообществ Петербурга

Варвара Щербакова, Екатерина Минина, Катя Фалдина, Александр Варданян.

Слева направо: На Варваре: свитер Ami, юбка Marc by Marc Jacobs, сумка Polo by Ralph Lauren (все — ДЛТ). На Екатерине: пальто Dries Van Noten, свитер Bottega Veneta, джинсы Lanvin (все — ДЛТ). На Кате: жакет Acne Studios, поло Polo by Ralph Lauren, галстук Burberry, юбка forte_forte (все — ДЛТ).