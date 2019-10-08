Жители дома Бака на Кирочной улице, 24, обнаружившие старинный люк в стене (ведущий в «тайную комнату!»), продолжают рассказывать о находках. В этот раз им попался машинописный очерк о скуке, датированный началом XX века.
В «тайной комнате» дома Бака нашли машинописный очерк о скуке 1918 года
«Очерк о скуке» напечатан на оборотной стороне бухгалтерской отчетности за июль 1918 года. Среди бессмысленных текстов и набора букв и цифр можно прочесть фразы «поцелуй меня», «горе механикъ», «несчасный тотъ человекъ который даетъ исправлять сiю машину», «пиши сiя машина» и «Милостивый Государь» (орфография и пунктуация сохранена, — прим. ред.).
«Изучая данные по приходу и расходу за июль 1918 года, обнаружили, что оборотная сторона бухгалтерской отчетности не менее интересна, чем сама отчетность. Кому-то из сотрудников Иосифа Евгеньевича Рабиновича, переехавшего на Кирочную, 24 кв. 2 с Николаевской улицы, 62 (а, возможно, и самому Иосифу Евгеньевичу) принесли починить печатную машинку (или отдали в пользование, но требовала она починки)», — рассказывают жители дома Бака.
Напомним, старинный люк, ведущий в «тайную комнату», был найден 22 сентября. По словам жильцов, они освободили помещение над аркой в парадной от сотрудников ЖКС, которые занимали его незаконно. Сам люк, ведущий в помещение, был найден, когда консьержи сняли обои — до этого никто не подозревал о его существовании.
На следующий день жители дома Бака нашли в «тайной комнате» документы конторы Южной горнозаводской биржевой артели — харьковская компания располагалась в квартире №2 в доме Бака в августе 1918 года. Среди прочего — деловые бумаги, газеты и календарные листы от 5 августа 1918 года, даже уцелевшие пачки папирос высшего сорта №2 «Гаванеры».
Доходный дом Юлиана Борисовича Бака возведен в 1904-1905 годах по проекту архитектора Бориса Гиршовича в стиле модерн. Фасад выполнен в элементами рококо, цоколь до второго этажа облицован розовой гранитной «шубой». Парадные с широкими мраморными лестницами были украшены витражами фирмы «М.Франк и К» — с рисунками в стиле рококо. С 1930 по 1041 год в доме жил литератор, друг поэта Сергея Есенина Анатолий Мариенгоф, а также его жена Анна Никритина — актриса БДТ.
Дом Бака регулярно появляется в новостях благодаря жильцам: они создали паблик, посвященный истории здания. В прошлом году благодаря фото в соцсетях были найдены пропавшие 10 лет назад резные двери дома. Тогда же при ремонте здесь нашли старинную бутылку коньяка и журналы 1910 года. Также обитатели исторического здания объединились, чтобы сделать серию табличек в характерном для особняка стиле. Они развесили парадной просьбы не курить, соблюдать порядок в помещении, не уносить детали декора и не ходить на крышу, добавив к сообщениям имена людей, которым, по мнению жильцов, не понравились бы такие действия. Каждый год здесь проходит акция «Отмоем дом Бака», в этом году для убирающихся жильцов и волонтеров прямо в парадной спел хор.
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