«Изучая данные по приходу и расходу за июль 1918 года, обнаружили, что оборотная сторона бухгалтерской отчетности не менее интересна, чем сама отчетность. Кому-то из сотрудников Иосифа Евгеньевича Рабиновича, переехавшего на Кирочную, 24 кв. 2 с Николаевской улицы, 62 (а, возможно, и самому Иосифу Евгеньевичу) принесли починить печатную машинку (или отдали в пользование, но требовала она починки)», — рассказывают жители дома Бака.

Напомним, старинный люк, ведущий в «тайную комнату», был найден 22 сентября. По словам жильцов, они освободили помещение над аркой в парадной от сотрудников ЖКС, которые занимали его незаконно. Сам люк, ведущий в помещение, был найден, когда консьержи сняли обои — до этого никто не подозревал о его существовании.

На следующий день жители дома Бака нашли в «тайной комнате» документы конторы Южной горнозаводской биржевой артели — харьковская компания располагалась в квартире №2 в доме Бака в августе 1918 года. Среди прочего — деловые бумаги, газеты и календарные листы от 5 августа 1918 года, даже уцелевшие пачки папирос высшего сорта №2 «Гаванеры».