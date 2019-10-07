Еще в конце сентября в Малом Ильинском саду установили 48 светодиодных светильников на металлических опорах. Они смонтированы на центральной части парка вдоль прогулочных дорожек — как сообщает пресс-служба Красногвардейского района, теперь там можно безопасно и комфортно заниматься спортом или отдыхать.

Также в саду установили новую уличную мебель и сцену с небольшим навесом для проведения мероприятий. Для любителей активного отдыха появилась спортивная зона для сдачи норм ГТО, а для подрастающего поколения — детская площадка. Отмечается, что территория сделана доступной для маломобильных групп населения.