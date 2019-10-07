Сотрудники петербургского отделения Ozon прекратили забастовку. Им пообещали выплатить зарплату

Выплатить зарплату за сентябрь руководство пообещало сегодня, 7 октября, до 18:00. «После подписания протокола инициативная группа вышла на маршруты. Таким образом, служба доставки в Петербурге сегодня работает в штатном режиме, заказы едут к клиентам», — сообщили в Ozon. Однако если этого не произойдет, работники продолжат забастовку — она придется на время начала третьей волны вечерних доставок.

Забастовка сотрудников Ozon началась 5 октября на складе компании в Петербурге по адресу проспект Обуховской Обороны, 295. Поводом стала зарплата, которая не соответствовала их ожиданиям — сотрудники получили от 5 до 15 тысяч рублей меньше заявленного. Работники настаивали, чтобы в компании ввели фактический учет реально отработанных часов. Свое требование они направили на имя директора ООО «Интернет-решения» Александра Шульгина, который не приехал на встречу c курьерами.

Сотрудники Ozon составили протокол собрания и официально выдвинули требования, без выполнения которых они не собираются выходить на работу. В числе требований — выдать зарплату за сентябрь в полном объеме, отменить запрет на перенос заданий до выезда со склада, не считать по понижающему коэффициенту при невыполнении задания курьером по вине третьих лиц, отменить требование сдаваться день в день в кассу, решить вопрос с приоритетом зоны доставки и другие.