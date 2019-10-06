В понедельник ожидаются мокрый снег и гололедица в Петербурге

Синоптики обещают в Петербурге мокрый снег и гололедицу в начале недели. Об этом рассказали в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В понедельник будет преобладать облачная с прояснением погода. Ночью выпадет небольшой мокрый снег, а днем ожидаются еще и дожди, помимо снега. Ветер будет дуть северный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью будет составлять -1 и +1 градус ночью, а днем поднимется до +5 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Кроме того, синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

Напомним, что 4 октября в Ленинградской области выпал первый снег. Белые хлопья опустились на еще зеленую траву и крону деревьев в Приозерском районе, деревне Лемболово Всеволожского района и других населенных пунктах близ Петербурга. И уже на следующий день настала очередь Петербурге: в северных районах города также пошел снег. Зато в Гидрометцентре сообщили о сокращении зимы в России.По словам Романа Вильфанда, климат меняется так, что промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям, уменьшается.



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