Первый снег в Петербурге пройдет на выходных. Синоптики обещают заморозки

Пока Ленобласть приходит в себя после первого (настоящего!) снегопада , петербуржцы могут приготовиться — снег в городе пройдет на выходных. Синоптики обещают заморозки до 4 градусов ниже нуля, а еще северный ветер — порывы будут достигать 9 метров в секунду.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 5 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Ветер будет достигать 4-9 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет держаться на нулевой отметке, в окрестностях до -1 градуса. Днем воздух прогреется до 3-5 градусов выше нуля.

В воскресенье, 6 октября, утром и днем обещают небольшой мокрый снег, переходящий в обычный, «сухой». Температура воздуха ночью опустится до 1 градуса ниже нуля, в окрестностях Петербурга — заморозки до -4. Днем столбик термометра поднимется не выше отметки в +5 градусов. Понедельник также выдастся снежным с аналогичной воскресенью погодой.

Напомним, сегодня в Ленинградской области выпал первый снег. Белые хлопья опустились на еще зеленую траву и крону деревьев в Приозерском районе, деревне Лемболово Всеволожского района и других населенных пунктах близ Петербурга — о чем горожане активно рассказывают в социальных сетях, делясь фотографиями. Мы отказываемся верить, но показываем.