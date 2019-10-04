В метрополитене Петербурга объяснили протечку на станции «Дунайская» ошибкой сотрудников
В метрополитене Петербурга объяснили протечку на станции «Дунайская» — спустя полтора часа после открытия на эскалатор с потолка начала литься вода. По словам представителей подземки, «водопад» стал причиной ошибки сотрудников — они «слили воду в не предназначенное для этого место».
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@alexabeliaev
«Имела место банальная халатность персонала подрядной организации, осуществлявшего уборку помещений перед вводом станций в эксплуатацию. Сотрудники слили воду в не предназначенное для этого место. В настоящее время станция работает в штатном режиме. Повреждений гидроизоляционного слоя и других конструкций нет», — сообщили в пресс-службе метрополитена. Как рассказали в «Метрострое» инцидент обусловлен сливом воды с полотерных машин в сливные трапы — а они располагаются в пассажирских зонах.
«По результатам обследования было выяснено, что попадание воды в эскалаторную зону произошло по причине слива воды с полотерных машин в сливные трапы, расположенные в данном служебном помещении. В то время как, согласно проекту, сливные трапы для сбора большого объема воды, в том числе для слива воды с уборочных машин, расположены в пассажирских зонах. Также сотрудниками «Метростроя» был произведен осмотр помещений на предмет нарушений гидроизоляционного слоя и трещин основных конструкций станции. В результате осмотра дефектов не обнаружено. Таким образом, была исключена версия попадания грунтовых вод», — заявили в компании.
Напомним, вчера, 3 октября, состоялась торжественная церемония открытия трех новых станций петербургского метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Традиционная красная лента была перерезана в 17:00, спустя полтора часа пассажиры сообщили о первой проблеме — крыша вестибюля дала протечку. Сдачу станций в эксплуатацию переносили дважды — на 1 сентября и 5 сентября. Однако и тогда торжественное открытие не состоялось, и станции продолжили функционировать в тестовом режиме.
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