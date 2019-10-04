В метрополитене Петербурга объяснили протечку на станции «Дунайская» ошибкой сотрудников

В метрополитене Петербурга объяснили протечку на станции «Дунайская» — спустя полтора часа после открытия на эскалатор с потолка начала литься вода. По словам представителей подземки, «водопад» стал причиной ошибки сотрудников — они «слили воду в не предназначенное для этого место».

«Имела место банальная халатность персонала подрядной организации, осуществлявшего уборку помещений перед вводом станций в эксплуатацию. Сотрудники слили воду в не предназначенное для этого место. В настоящее время станция работает в штатном режиме. Повреждений гидроизоляционного слоя и других конструкций нет», — сообщили в пресс-службе метрополитена. Как рассказали в «Метрострое» инцидент обусловлен сливом воды с полотерных машин в сливные трапы — а они располагаются в пассажирских зонах.

«По результатам обследования было выяснено, что попадание воды в эскалаторную зону произошло по причине слива воды с полотерных машин в сливные трапы, расположенные в данном служебном помещении. В то время как, согласно проекту, сливные трапы для сбора большого объема воды, в том числе для слива воды с уборочных машин, расположены в пассажирских зонах. Также сотрудниками «Метростроя» был произведен осмотр помещений на предмет нарушений гидроизоляционного слоя и трещин основных конструкций станции. В результате осмотра дефектов не обнаружено. Таким образом, была исключена версия попадания грунтовых вод», — заявили в компании.