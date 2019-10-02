Теперь весь хлам с балкона можно оставить в надежном месте — в Петербурге открывается сеть складских помещений индивидуального хранения вещей. Self-storage, как в Америке или странах Европы, будет доступно круглосуточно с возможностью краткосрочного хранения — например, на неделю или месяц.

Первые складские помещения формата self-storage появятся в Приморском районе Петербурга уже через неделю. Они расположатся на пересечении Богатырского проспекта и проспекта Сизова в здании площадью 6 тысяч квадратных метров. На первом этапе горожане смогут воспользоваться 600 ячейками площадью от 1 квадратного метра до 20-ти.

Склады «Простор» будут круглосуточными и поддерживать возможность краткосрочного хранения — например, на неделю или месяц. «Россия отстает по объему жилья на душу населения от тех же США и большинства стран Европы. В Приморском районе, с которого мы начинаем, в основном небольшие квартиры, каждый второй балкон забит вещами», — рассказал РБК руководитель проекта Сергей Журавлев.

По мнению экспертов, формат self-storage обладает потенциалом — это связано с постоянной заменой гаражей парковками и сменами места жительства. Кроме того, хранить вещи в подобных камерах могут не только горожане, но и индивидуальные предприниматели, небольшие компании и интернет-магазины. Однако падение доходов населения может ограничить спрос на услугу. «Уже были попытки крупных игроков открыть сеть складов индивидуального хранения в Петербурге, однако впоследствии спрос оказывался ниже ожиданий», — отмечают эксперты.

Напомним, в Петербурге появится крупнейший в мире коливинг — центр совместного проживания, включающий в себя коворкинг и жилые зоны, объединенные под одной крышей. Площадь проекта составит 55 тысяч квадратный метров, а номерной фонд будет насчитывать не менее 1,5 тысячи юнитов. А на Васильевском острове уже этой осенью откроется общественное пространство «Линии» — на шести этажах расположатся коворкинг «Практик», фуд-маркет, магазины локальных дизайнеров, бьюти-станции, образовательный кластер, спортивная секция и пассаж.