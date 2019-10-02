Генконсульство Финляндии избавится от стрит-арта в виде очереди за визами на фасаде здания
Генконсульство Финляндии избавится от стрит-арта в виде очереди за визами. Он появился на фасаде здания в начале августа. По мнению представителей дипмиссии, изображение было «актуальным и прекрасным», но все же «дипломатическая собственность – не место для граффити».
«Граффити было актуальным и прекрасным, и мы высоко ценим креативность Петербурга. Однако ясно, что дипломатическая собственность — не место для граффити, которое не было согласовано с владельцем недвижимости», — рассказала сотрудник отдела культуры и прессы Генконсульства Финляндии в Петербурга Элина Саарилахти. Она также отметила, что закрасят изображение по взаимному согласию с художником.
В начале августа, когда стрит-арт в виде очереди только появился на фасаде здания Генконсульства Финляндии на Преображенской площади, его автор пожелал остаться неизвестным. Однако создателем, вероятно, выступил Олег Лукьянов, украсивший Кирочную улицу репродукциями Боттичелли, Андрея Корольчука, Андрея Белле и Романа Ляпина. Он опубликовал фотографии свежего стрит-арта во «ВКонтакте». «Очередь за визами в Генеральное консульство Финляндии занимайте заранее», — с иронией подписал предприниматель.
Напомним, с 1 сентября власти Финляндии ужесточили визовые требования въезда в страну для россиян — теперь у туристов запрашивают полный комплект документов, тогда как ранее требовалось предоставить только заполненную анкету, загранпаспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбор. В связи с этим за первые три недели июля Генеральное консульство Финляндии приняло почти 52 тысячи заявлений — за аналогичный период в 2018 году было подано 37 тысяч.
Из-за выросшего спроса на финские визы в Петербурге срок оформления шенгена растянулся до трех недель. Уже на следующий день после заявления властей, 2 августа, в визовом центре на Марата в очереди стояли «почти 200 человек» — и продолжали даже после окончания времени работы центра. Позже МИД Финляндии объяснило новые правила въезда в страну для россиян. Однако только за первый день работы визового консульства в сентябре спрос на финскую визу в Петербурге снизился на 93%. А еще Финляндия откроет новый пропускной пункт на границе с Россией.
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