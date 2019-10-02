Генконсульство Финляндии избавится от стрит-арта в виде очереди за визами. Он появился на фасаде здания в начале августа. По мнению представителей дипмиссии, изображение было «актуальным и прекрасным», но все же «дипломатическая собственность – не место для граффити».

«Граффити было актуальным и прекрасным, и мы высоко ценим креативность Петербурга. Однако ясно, что дипломатическая собственность — не место для граффити, которое не было согласовано с владельцем недвижимости», — рассказала сотрудник отдела культуры и прессы Генконсульства Финляндии в Петербурга Элина Саарилахти. Она также отметила, что закрасят изображение по взаимному согласию с художником.

В начале августа, когда стрит-арт в виде очереди только появился на фасаде здания Генконсульства Финляндии на Преображенской площади, его автор пожелал остаться неизвестным. Однако создателем, вероятно, выступил Олег Лукьянов, украсивший Кирочную улицу репродукциями Боттичелли, Андрея Корольчука, Андрея Белле и Романа Ляпина. Он опубликовал фотографии свежего стрит-арта во «ВКонтакте». «Очередь за визами в Генеральное консульство Финляндии занимайте заранее», — с иронией подписал предприниматель.