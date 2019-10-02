Три новые станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» откроют 3 октября

Смольный назвал дату открытия трех новых станций петербургского метрополитена «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Торжественная церемония состоится 3 октября в 17:00 — на первой из них.

30 сентября Ростехнадзор завершил проверку готовности трех новых станций петербургского метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Ранее выявленные нарушения заказчик устранил. На следующий день, 1 октября, служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга выдала разрешение на ввод нового участка подземки в эксплуатацию.

По прогнозам властей города, новыми станциями метрополитена будут ежедневно пользоваться более 900 тысяч петербуржцев — в том числе жители Колпина. Напомним, город и станцию «Шушары» свяжут автобусным маршрутом. Экспресс «Метро "Шушары" — Колпино, Оборонная улица» будет следовать ежедневно с пятью остановками.