Три новые станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» откроют 3 октября
Смольный назвал дату открытия трех новых станций петербургского метрополитена «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Торжественная церемония состоится 3 октября в 17:00 — на первой из них.
30 сентября Ростехнадзор завершил проверку готовности трех новых станций петербургского метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Ранее выявленные нарушения заказчик устранил. На следующий день, 1 октября, служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга выдала разрешение на ввод нового участка подземки в эксплуатацию.
По прогнозам властей города, новыми станциями метрополитена будут ежедневно пользоваться более 900 тысяч петербуржцев — в том числе жители Колпина. Напомним, город и станцию «Шушары» свяжут автобусным маршрутом. Экспресс «Метро "Шушары" — Колпино, Оборонная улица» будет следовать ежедневно с пятью остановками.
1 августа «Метрострой» показал, как выглядят станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» за месяц до открытия — там проводили монтажные работы и уже тогда занялись благоустройством прилегающих к вестибюлю территории. После этого сдачу станций в эксплуатацию переносили дважды — на 1 сентября и 5 сентября. Однако и тогда торжественное открытие не состоялось. «Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее», — заявил тогда врио губернатор Петербурга Александр Беглов. А мы показали, как это было.
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