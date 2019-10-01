Сегодня, 1 октября, в Петербурге стартовал Форум малых музеев — ежегодный осенний фестиваль, в рамках которого десятки «малых» музейных комплексов проводят специальные программы и мероприятия. В этом году событие развернется на 43 площадках города — от Аничкова дворца до Музея истории пивоварения.

В рамках Форума малых музеев свои двери откроют 43 городские площадки — Мемориальный дом-музей Римского-Корсакова, Музей истории города Волхова, Историко-литературный музей в Пушкине, «Домик няни Пушкина» в Гатчине, Краеведческий музей в Ломоносове, Музей истории Кронштадта, Музей советской игрушки, «Нарвская застава», Музей истории пивоварения, Санкт-Петербургский музей хлеба, Музей истории молодежных организаций, Музей-квартира Аллилуевых, Музей печати и другие.

Петербуржцы смогут принять участие в специальных программах музеев — например, создать буклет по старинной технологии в рамках мастер-класса в Музее печати, узнать все о пенном напитке в Музее истории пивоварения или посмотреть коллекцию книг академика Плеханова в РНБ.

Форум малых музеев пройдет в Петербурге с 1 по 10 октября. Большую часть экскурсий можно посетить бесплатно или по предварительной записи. Подробную программу можно посмотреть здесь.