«ЛенинГРАД», радуга и оборванные провода: как Петербург пережил штормовое предупреждение
Первый день октября Петербург встретил вместе с сильными дождями и ветрами. В городе объявили штормовое предупреждение — ветер усиливался до 15-20 метров в секунду, а местами и до 24. Петербуржцев даже предупредили о надвигающемся (разрушительном!) урагане «Мортимер» — правда, он оказался обычным циклоном. Однако он все-таки «потрепал» город — оборвал трамвайные провода, повалил светофоры и стал причиной многочисленных ДТП. «Собака.ru» показывает, как это было.
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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн |
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Как у нас с погодой всё Быстро в этом году То жарко,то холодно Батареи включили на улице потеплело. Окна открыты в квартире-душно. За ночь прошел видимо какой то циклон. Дамбу опять закрыли с утра,до этого закрывали 15 сентября. _______ #Питер#спб#1октября#погода#сильныйветер#дамба#волнынаневе#дождь#град#листьялетят#порывыветра#этоПитердетка#началооктября#погодаплохая#тодождьтоветер#наводнениеПитер#сильныеволны#купчино#золотаяосень#непогода#деревья#осенняяяпогода#полгодаплохаяпоголда#второймесяцосени#видео
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пока ехала домой, придумала несколько подписей к этой фотографии: одна была слишком ванильной, другая - совсем нетолерантной... поэтому я просто скажу: вот такую красивую радугу я сегодня видела! 🌈😅 #красиво #радуга #Петербург #осень #природа #beautiful #rainbow #Petersburg #autumn #nature
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