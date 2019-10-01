«ЛенинГРАД», радуга и оборванные провода: как Петербург пережил штормовое предупреждение

Первый день октября Петербург встретил вместе с сильными дождями и ветрами. В городе объявили штормовое предупреждение — ветер усиливался до 15-20 метров в секунду, а местами и до 24. Петербуржцев даже предупредили о надвигающемся (разрушительном!) урагане «Мортимер» — правда, он оказался обычным циклоном. Однако он все-таки «потрепал» город — оборвал трамвайные провода, повалил светофоры и стал причиной многочисленных ДТП. «Собака.ru» показывает, как это было.