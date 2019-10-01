Сегодня утром, 1 октября, ряд СМИ предупредили петербуржцев о надвигающемся разрушительном урагане. Ненастье получило название «Мортимер» и, по данным изданий, уже успело нанести ущерб Германии и Чехии. Ситуацию прокомментировал ведущий специалист центра «Фобос» — заявив, что информация преувеличена. «Мортимер» — «обычный циклон».

«Это преувеличение, он никакой не разрушительный и не ураган. Ураган — это когда порывы ветра более 30 метров в секунду. А это обычный циклон. Он достаточно ненастный, сопровождается интенсивными ливневыми дождями. Если бы ураган пришел, то от Питера ничего бы не осталось», — рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ветер все-таки «потреплет» Петербург — во второй половине дня в городе ожидаются порывы ветра, скорость которых будет достигать не более 17-22 метров в секунду. «Самые сильные ветры наблюдается сейчас в районе Прибалтики — там 22–23 метров в секунду. В питерской зоне до 19 часов возможны порывы до 17–22 метров в секунду. Это не ураганный ветер, это просто штормовой ветер. Если что-то упадет при таком ветре — вполне вероятно», — добавил синоптик.

Однако проливные дожди и порывистый ветер все-таки обоснуются в Петербурге до конца недели. Такая синоптическая ситуация определена влиянием атлантического циклона — холодный атмосферный фронт, связанный с ним, пройдет через все северо-западные регионы страны. Из-за угрозы подъема воды закрыли городскую дамбу, для посещения закрыли восемь садов и парков Петербурга.