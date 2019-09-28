В Петербурге пройдет Соседский фестиваль на Парнасе – с лекциями, буккроссингом и стройкой объектов из дерева
В это воскресенье, 29 сентября, пройдет Соседский фестиваль в рамках проекта «Чего хочет Парнас?». С 11:00 до 18:00 можно будет строить архитектурные объекты из дерева, а с 12:00 до 16:00 будет действовать сам фестиваль.
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Фото: сообщество "Чего хочет Парнас?"
В его программу входят Город мастеров, где будут представлены изделия ручной работы от соседей, соседское чаепитие, Зона обмена (приносите прочитанные книги или любое растение), Зона экологии – здесь проведут экскурсию по посадкам двора и лекции по благоустройству и озеленению, а также будет действовать раздельный сбор мусора. Среди выступающих – Иван Голубев с лекцией о местных сообществах и огороде; Егор Шустов из MAXAOH, который расскажет о том, как правильно сажать деревья и кустарники и другие.
В Зоне образования для гостей подготовили занятия по песочной терапии, ментальной арифметике и скорочтении, робототехнику и интерактивные уроки о проблеме природных пожаров. Для любителей активно провести время в Зоне спорта организуют старые добрые дворовые игры – перетягивание каната, эстафету, а в Игроведе гости смогут поиграть в настольные игры. Полную программу смотрите здесь. Фестиваль пройдет по адресу двор ул. Фёдора Абрамова 19к1, 15.
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