В Петербурге пройдет Соседский фестиваль на Парнасе – с лекциями, буккроссингом и стройкой объектов из дерева

В это воскресенье, 29 сентября, пройдет Соседский фестиваль в рамках проекта «Чего хочет Парнас?». С 11:00 до 18:00 можно будет строить архитектурные объекты из дерева, а с 12:00 до 16:00 будет действовать сам фестиваль.

Фото: сообщество "Чего хочет Парнас?"

В его программу входят Город мастеров, где будут представлены изделия ручной работы от соседей, соседское чаепитие, Зона обмена (приносите прочитанные книги или любое растение), Зона экологии – здесь проведут экскурсию по посадкам двора и лекции по благоустройству и озеленению, а также будет действовать раздельный сбор мусора. Среди выступающих – Иван Голубев с лекцией о местных сообществах и огороде; Егор Шустов из MAXAOH, который расскажет о том, как правильно сажать деревья и кустарники и другие.