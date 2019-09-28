Петербуржцы высадили клены сорта Глобозум на площади Восстания

«Мы шли к этому событию целый год. Это первые наши официальные посадки, согласованные с десятком городских служб и комитетов. Без вашей поддержки это было бы невозможно!», – делятся активисты в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания».

Вчера они выкопали старый грунт, который, по словам участников, полностью пропитан химией и солями. Активисты также наши такие «сюрпризы», как щебень, бетон, мусор... «Неудивительно, что здесь плохо росли предыдущие деревья», – отмечают они.

А сегодня в 11 утра началась посадка кленов. В «Центральном районе за комфортную среду обитания» с места событий велась онлайн-трансляция. В подготовке общественного проекта по возвращению зелени на площадь Восстания инициаторами выступили также участники движений «Красивый Петербург» и «Деревья Петербурга». Так, Красимир Врански рассказал о том, что в будущем они могут озеленить Малую Конюшенную и Гостиный двор, если получится. Он также признался, что для реализации проекта им пришлось получить согласие от более десяти инстанций, начиная с Комитета по благоустройству, где разрешили высадить исключительно клен Глобозум. Отдельно до этого, по его словам, участники сдавали данные в Федеральную службу охраны. На все эти согласования ушел год, дополнил он. Сейчас деревья переданы на баланс садовникам, которые будут профессионально следить за их состоянием, а также обеспечивать уход за кленами.

Активисты рассказали и о финансовой стороне вопроса. Так, за прошедшие месяцы благодаря 243 пожертвованиям они собрали около 106 тысяч рублей. Всего было затрачено 96 684,50 руб. Из них 74816,50 руб. ушли на покупку крупномерных кленов Глобозум (в стоимость также вошли гарантия на 1 сезон и доставка), 20175 руб. были потрачены на покупку земли (с доставкой), а 1693 руб. ушли на покупку мешков и кольев. Остаток в размере 9 400 рублей оставили для будущих проектов озеленения Петербурга, сообщают они. Кроме того, участники планируют посадить липы на другую сторону площади Восстания.

Напомним, что о намерении высадить клены на площади Восстания стало известно в июле. «Почти год общественники бились в официальной переписке с комитетами над вопросом легальной посадки деревьев силами жителей Петербурга. Из целого перечня адресов активисты выбрали наиболее знаковый и важный для нас всех. Все средства, собранные свыше 114 000 рублей, мы потратим на изготовление приствольных решеток или на покупку и посадку деревьев по другим согласованным адресам», — отмечают петербуржцы.

8 сентября администрация Санкт-Петербурга сообщила о том, что в конце этого месяца на площади Восстания появятся клены. «Жители нашего города зачастую высаживают деревья и кустарники своими силами, при этом не учитывая расположение охранных зон инженерных сетей и дендроплан города, что приводит к гибели высаженных растений. Согласование с профильными ведомствами является гарантом сохранности дерева и обеспечения ухода за ним в дальнейшем» – отметил руководитель ГАТИ Олег Зотов.

Ранее в Приморском парке Победы у памятника Кирову посадили новые ели вместо вырубленных. В конце этого лета, 23 августа, стало известно о вырубке деревьев на этом месте. Изменения заметили горожане и опубликовали фотографии в соцсетях, сообщив, что ели «стали дровами». Люди поделились на тех, кто сетовал на то, что «лучше бы стадион дровами стал», и на тех, кто указывал на то, что деревья давно были мертвы — «потом такая упадет на кого, и все кудахтать начнут…». В пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга пояснили, что вырубка деревьев была необходима для освобождения аллеи — на месте старых елей планируют посадить новые.

