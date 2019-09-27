Пляжи Петербурга сделают доступнее для людей с ограниченными возможностями

В случае принятия поправок в закон по благоустройству на всех городских пляжах появятся бесплатные шезлонги, скамейки и площадки для активных игр и культурных мероприятий. Доступность для маломобильных групп и людей с ограниченными возможностями будет организована путем оснащения пляжей настилами и пандусами — в том числе и для спуска к воде.

Сейчас городские пляжи не имеют статуса объекта благоустройства, поэтому власти не обязаны оборудовать их всей необходимой инфраструктурой. Поправки в закон, как ожидают депутаты, позволят улучшить пляжи и сделать их удобными для всех групп населения. Кроме того, петербуржцы смогут добраться до пляжей, внесенных в список социально значимых объектов, с помощью социального такси — в том случае, если они имеют соответствующие льготы.

Напомним, петербургские дизайнеры из агенства ландшафтной архитектуры «Нескучный сад» разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер в Выборгском районе. Там планируется создание общественного пространства для отдыха петербуржцев — с детскими площадками, зонами для барбекю и гамаками, лежа в которых можно позагорать. А российское отделение Greenpeace запустило кампанию по оценке загрязнения пластиком берегов и пляжей Петербурга.