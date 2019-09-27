В Петербурге разработают систему по борьбе с распространением запрещенных веществ через интернет. Планируется, что автоматизированный комплекс, который будет выявлять запрещенную информацию и передавать ее «в заинтересованные органы», начнет действовать в полную мощность уже в 2020 году.

Уже сейчас в системе сформирован список ключевых слов, на основании которых будет осуществляться поиск запрещенной информации, связанной с оборотом и распространением наркотических средств. По оценкам полиции Петербурга, более 70% сбыта всех веществ осуществляется через телекоммуникационные технологии и средства связи.

Планируется, что проект будет запущен в 2020 году. Полученные данные будут передаваться в полицию, прокуратуру, Роскомнадзор и другие органы. В дальнейшем программный комплекс планируется использовать для выявления незаконных азартных игр, экстремистских материалов и другой вредоносной информации, нарушающей закон.

«Нам необходимо быстро реагировать на изменения ситуации, искать новые механизмы мониторинга и борьбы с наркотиками. Также нужно менять антинаркотическое законодательство, прислушиваться к общественному мнению, сверять с ним свои действия», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Через убеждение, социальную рекламу, необходимо вести постоянную работу с подростками, с молодежью. Понимать, что их волнует, что с ними происходит, помогать тем, кто попал в беду. Поддерживать творчество, занятия спортом, молодежные инициативы. Только все вместе мы сможем побороть зло, которое приносят наркотики», — добавил он.

Напомним, в марте петербуржцы взялись за очистку фасадов — активисты самостоятельно закрасили рекламу запрещенных веществ. «Спасатели» заметили, что с закрашиванием граффити коммунальные службы справляются в разы быстрее, чем с рекламой запрещенных веществ.