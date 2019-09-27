Завод «Севкабель» впервые проведет экскурсию по действующим цехам

В честь 140-летия петербургский завод «Севкабель» (режимный объект!) впервые откроет двери для всех желающих. 5 октября по действующим цехам проведут экскурсию, в ходе которой расскажут о том, создаются кабели для Лахта Центра, Ленинградской АЭС и даже термоядерного реактора.

Проведет по цехам первого кабельного завода России на Кожевенной линии, 39, которые ранее были закрыты для посещения, историк Марина Зубкова и ведущий специалист по технологии Антон Девяткин. Покажут место, где снимали сцены для фильма «Иду на грозу» режиссера Сергея Микаэляна, оборудование, которое ранее находилось на дне Финского залива, а также линии, где создаются кабели для Лахта Центра, Ленинградской атомной электростанции и термоядерного реактора.

Для прохода на территорию необходимо иметь паспорт, а после регистрации на экскурсию (сделать это можно бесплатно здесь) необходимо ознакомиться с правилами техники безопасности.

Завод «Севкабель» — первый кабельный завод в России, на котором производится кабельная продукция. Главная производственная площадка и собственный научно-исследовательский институт НИИ «Севкабель» находятся на Кожевенной линии на Васильевском острове. Завод основан в 1879 году немецким промышленником Карлом Генрихом Сименсом как мануфактура Siemens&Halske. В 1942 году, во время блокады Ленинграда, заводом было выпущено 100 километров силового проводного «кабеля жизни» — он снабжал осажденный город электроэнергией с Волховской ГЭС.