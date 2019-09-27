В Эрмитаже появились баки для раздельного сбора мусора

Согласно аукциону, размещенному на сайте Госзакупок и завершенному в июле 2019 года, всего Государственный Эрмитаж закупил 24 пристенных урн для раздельного сбора мусора и 10 уличных на сумму 755 тысяч рублей — контракт был заключен в ООО «Служба коммунального сервиса». Однако не все петербуржцы довольны новым бакам. Они указывают на то, что пластик нужно дополнительно сортировать, а также советуют организовать прием макулатуры — «потому что сбор макулатуры, который есть сейчас, сильно не оптимален».

Напомним, Эрмитаж продлил время работы ради выставки «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры», а также запустил в продажу специальные билеты для посещения экспозиции — по 300 рублей. Уже в октябре в Аполлоновом зале главного музейного комплекса Государственного Эрмитажа откроется выставка, посвященная 350-летию со дня смерти Рембрандта ван Рейна. А проект Lc.15:11-32, созданный режиссером Александром Сокуровым специально для 58-ой Венецианской биеннале, покажут в Эрмитаже.

В октябре в Эрмитаже пройдет Международная неделя осведомленности о дислексии. Программу форума составят освещающие проблему дискуссии, паблик-токи с деятелями искусства, а также презентация итогов исследования уровня восприятия в обществе проблем и рисков речевого развития у детей. В большом дворе Зимнего дворца появится новый арт-объект — скульптура авторства испанского художника Жауме Пленсы «Карлота». А еще будьте осторожны — в интернете стали чаще появляться дублированные клоны официального сайта Государственного Эрмитажа.