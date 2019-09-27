В Петербурге возведут еще один мост через Неву

Два берега реки Невы свяжут еще одним мостом. Новая переправа будет возведена неподалеку от Финляндского железнодорожного моста и тем самым снизит транспортную нагрузку на мост Александра Невского и Володарский мост.

Новая переправа является частью проекта строительства Восточного скоростного диаметра — по задумке, она должна разгрузить соседние мосты Александра Невского и Володарский. Однако аналитик движения «Транспорт и горожане» Арсений Афиногенов считает, что такое решение только усугубит положение в центре Петербурга, потому что «привлечет дополнительное количество автомобилистов».

«Это широтная магистраль с общественным транспортом, а не только для личных автомобилей — дорога для всех. Построить такую дорогу можно гораздо дешевле, чем ВСД. Она обойдется в несколько десятков миллиардов рублей, поскольку включает мост через Неву и переходы через железную дорогу, но затраты несопоставимы», — рассказал РБК эксперт.

Напомним, строительство Широтной магистрали скоростного движения займет примерно 41 месяц, а стоимость возведения составит порядка 182,8 миллиарда рублей. Магистраль начнется от примыкающего к ЗСД участку и пройдет до пересечения с Витебским проспектом по территории пяти районов. Предполагается, что магистраль снизит нагрузки на улично-дорожную сеть в целом, а также на ближайшие мосты через Неву.

Ранее петербуржцы посчитали, сколько людей пострадает от строительства Широтной магистрали скоростного движения (ВСД) — полученные данные положили на интерактивную карту. Например, если дорогу проложат вдоль улицы Кржижановского, то число жителей увеличится до 37 900 человек. Всего эти люди будут жить в 350 метрах от оси ВСД. А первые проектные документации магистрали появились летом прошлого года.