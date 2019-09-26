Сбербанк планирует подать иск о банкротстве петербургского «Метростроя»

Сбербанк планирует подать иск о банкротстве ОАО «Метрострой» — российской строительной компании, специализирующейся на строительстве тоннелей и инженерных сооружений для петербургского метрополитена. Организация длительное время не погашает кредитный долг перед банком — не помогли и «мероприятия по урегулированию ситуации».

«Проведенные совместно с ОАО «Метрострой» мероприятия по урегулированию ситуации на текущий момент к погашению задолженности не привели. В связи с длительным неисполнением обязательств со стороны ОАО «Метрострой», ПАО «Сбербанк» в установленном порядке проинформировало о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением об инициировании вопроса о признании ОАО «Метрострой» банкротом. Вместе с тем банк готов к продолжению диалога с целью урегулирования вопроса в досудебном порядке», — отметили в пресс-службе банка.

Напомним, ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о переносе сроков сдачи трех новых станций метрополитена «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — их обещали открыть к началу учебного года, 1 сентября. В октябре 2018 года «Метрострой» не выполнил план по строительству станций — он был готов всего на 22,4%. Тогда открытие новых станций было перенесено на май 2019. В январе стало известно, что правительство Петербурга расторгает контракты на строительство станций метрополитена с ОАО «Метрострой».

Однако позже плановый срок сдачи станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» перенесли на конец 2019 года — тогда для врио губернатора Петербурга Александра Беглова ввод в эксплуатацию станций стал первостепенной задачей. 1 августа «Метрострой» показал, как выглядят станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» за месяц до открытия — там проводили монтажные работы и уже тогда занялись благоустройством прилегающих к вестибюлю территории. После этого сдачу станций в эксплуатацию переносили дважды — на 1 сентября и 5 сентября. Однако и тогда торжественное открытие не состоялось.