Новая Голландия открывает новый корпус «Дом 12». Там появится Музей современного искусства «Гараж» и бистро Матильды Шнуровой

Уже в начале 2020 года рукотворный остров «Новая Голландия» откроет новый корпус — «Дом 12». Здание, в котором ранее располагались лесные склады, станет площадкой для новых резидентов общественного пространства — Музея современного искусства «Гараж», ресторана «КоКоКо» и бистро Матильды Шнуровой.

Общая площадь нового корпуса Новой Голландии составит 15 900 квадратных метров — за три года там восстановили фасады, внутренние стены и своды здания (при помощи 400 тысяч исторических кирпичей!), гранитные и известняковые элементы и кирпичные швы. Также были выполнены работы по восстановлению и реставрации сводов Монье — общей площадью 6 тысяч квадратных метров.

Интерьеры общественного пространства выполнены в стилистике других зданий Новой Голландии. Ва внутренних фасадах установили светильники «градусники», как в «Бутылке», а чугунный козырек на главном входе стал отражением входной группы здания Кузни и Дома Коменданта. Появились и новые для острова элементы — известняк и латунь на стенах лестничных клеток, черный гранит и металл в облицовке ступеней лестниц. Декоративные решения были созданы бюро Ludi Architects совместно с архитектором Любовью Леонтьевой.