Новая Голландия открывает новый корпус «Дом 12». Там появится Музей современного искусства «Гараж» и бистро Матильды Шнуровой
Уже в начале 2020 года рукотворный остров «Новая Голландия» откроет новый корпус — «Дом 12». Здание, в котором ранее располагались лесные склады, станет площадкой для новых резидентов общественного пространства — Музея современного искусства «Гараж», ресторана «КоКоКо» и бистро Матильды Шнуровой.
Общая площадь нового корпуса Новой Голландии составит 15 900 квадратных метров — за три года там восстановили фасады, внутренние стены и своды здания (при помощи 400 тысяч исторических кирпичей!), гранитные и известняковые элементы и кирпичные швы. Также были выполнены работы по восстановлению и реставрации сводов Монье — общей площадью 6 тысяч квадратных метров.
Интерьеры общественного пространства выполнены в стилистике других зданий Новой Голландии. Ва внутренних фасадах установили светильники «градусники», как в «Бутылке», а чугунный козырек на главном входе стал отражением входной группы здания Кузни и Дома Коменданта. Появились и новые для острова элементы — известняк и латунь на стенах лестничных клеток, черный гранит и металл в облицовке ступеней лестниц. Декоративные решения были созданы бюро Ludi Architects совместно с архитектором Любовью Леонтьевой.
Особое внимание в проекте реставрации уделили воротным заполнениям внешнего фасада — на первом этаже установлено 21 «окно» высотой 11 метров, которые повторяют оригинальные чертежи. Кроме того, после открытия «Дома 12» Новую Голландию свяжет с Адмиралтейскими островами новая переправа, 1-ый мост Круштейна, которая станет еще одним входом на остров.
Вместе с «Домом 12» откроется и новая часть паркового пространства — она станет примыкающей к летней сцене и восточному каналу Ковша. На зеленой территории площадью 2 100 квадратных метров развернется настоящий яблоневый сад. А в тени 33 кленов, 119 ирг Ламарка и еще более 20 различных взрослых деревьев можно будет уютно устроиться уже следующим летом.
План благоустройства был разработан архитектурной компанией West 8 при участии ландшафтного дизайнера Линды Берд и согласован в 2013 — в соответствии с требованиями Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Фотографии предоставлены пресс-службой Новой Голландии.
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