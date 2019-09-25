IKEA в Петербурге начнет принимать старую мебель. Ее переработают или отдадут нуждающимся

Шведская производственно-торговая группа компаний IKEA начнет принимать старую мебель. Ее будут перерабатывать или отдавать нуждающимся. Пилотный проект запустят в Петербурге — до конца 2019 года.

Отдать ненужную мебель можно любого производства, не только IKEA — для переработки ее отправят на фабрику компании в Великом Новгороде. Глава российского подразделения компании Понтус Эрнтелл напомнил, что IKEA уже принимает лампочки, батарейки и текстиль — однако теперь компания сможет создавать больше товаров из вторсырья.

Напомним, ранее IKEA представила коллекцию роботизированной мебели для маленьких помещений Rognan. Компания также запустила проект «Квартиротека» — бесплатную библиотеку дизайн-проектом квартир в типовых домах. Ранее стало известно, что новый магазин IKEA появится в Петербурге в 2020 году. А в феврале в Петербург из Москвы приехал поезд, в составе которого был вагон, полностью оформленный в стиле IKEA.

В марте IKEA разработала аксессуары к своей мебели для людей с инвалидностью и выпустила видеоинструкции по использованию этих устройств. Вирджил Абло, Крейг Грин и другие мировые дизайнеры создали ковры (да-да!) для IKEA. А еще IKEA создала коллекцию для сериальных фанатов — они представили дизайн-проекты культовых в поп-культуре сериалов. Д'оу! Теперь можно лежать на диване, как Гомер!