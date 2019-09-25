Туристический сбор, взымающийся с иностранцев, посещающих Петербург, планируют направить на капитальный ремонт домов в «историческом центре» города. Приведут в порядок здания, включенные в список объектов культурного наследия — на первом этапе их число составит 255.

О принятии соответствующего решения рассказал губернатор Петербурга Александр в ходе рабочего объезда Адмиралтейского района. Исторический облик многоквартирных домов «старого фонда» в центре города, по его мнению, необходимо не только сохранить для потомков, но и для создания «развитой и комфортной инфраструктуры для жителей». Так, капитальный ремонт дореволюционных зданий должен в обязательном порядке включать установку лифтов и замену систем водоснабжения и отопления, но и внедрение «холодных чердаков» — они позволят не допускать образования наледи на крышах в холодный период.

«Капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в список объектов культурного наследия правительство Санкт-Петербурга уделяет особое внимание. Перекладывать стопроцентно на жителей бремя реставрации было бы неправильно и несправедливо. Поэтому нами подготовлена специальная программа, которая на первом этапе включает в себя 255 таких домов. Центральная часть города требует внимательного отношения — мы должны сохранить исторический облик города для потомков, при этом создавая развитую и комфортную инфраструктуру для жителей», — рассказал Беглов.

Напомним, уже к декабрю крыши двух тысяч домов в Петербурге подвергнуться модернизации. Работы в чердачных помещениях необходимы для предотвращения образования наледи — для этого из бюджета города выделено 703 миллиона рублей. В 2018 году проект был применен к металлическим кровлям 994 многоквартирных жилых домов, до 30 ноября 2019 года технология должна быть внедрена в 2 тысячи домов. А о том, что в Петербурге могут ввести туристический сбор, объявили еще в 2018 году. Одобрил его появление президент России Владимир Путин — в апреле 2019 года.